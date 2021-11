Nürburgring (SID) - Der deutsche Nachwuchs-Rennfahrer Tim Tramnitz (Hamburg) sorgt für einen spannenden Schlussspurt in der ADAC Formel 4. Der 16-Jährige gewann beim Saisonfinale am Nürburgring das Samstagsrennen und verkürzte durch seinen fünften Saisonsieg den Rückstand auf Gesamtspitzenreiter Oliver Bearman.

Nur noch acht Punkte trennen ihn nun von dem Briten, die Titelentscheidung fällt am Sonntag in zwei weiteren Rennen (9.45 und 14.00/im Stream bei RTL+). Noch 50 Zähler sind zu vergeben. Tramnitz, der für das Team US Racing von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar unterwegs ist, hatte 2020 sein Debüt in der ADAC Formel 4 gegeben und gleich mit Gesamtrang vier überzeugt.