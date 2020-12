München - Vier deutsche Fahrer gehen bei der Formel-E-Weltmeisterschaft 2021 (live in SAT.1 und auf ran.de) an den Start. Was sie zur anstehenden Saison in der innovativsten Rennserie der Welt sagen? Here you go.

Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport) über ...

... die Bedeutung der Formel E: "In keiner Serie weltweit sind so viele Hersteller vertreten. Die Formel E ist eine mega Plattform für die Automobilhersteller, aber auch für uns Rennfahrer. Wenn du bei der hohen Qualität im Fahrerfeld glänzen kannst, kann dich das sehr voranbringen."

... den neuen WM-Status der Formel E: "Die Formel E wird ab der nächsten Saison zur FIA-Weltmeisterschaft hochgestuft, und die Vergabe des ersten Weltmeistertitels ist ein zusätzlicher Ansporn für uns. Wir werden weiter hart arbeiten und alles dafür tun, um auch im nächsten Jahr ein Ausrufezeichen zu setzen und weitere Erfolge einzufahren."

... seinen Rennstall: "Ich freue mich sehr, weiterhin mit BMW i Andretti Motorsport in der Formel E zu starten und gemeinsam auf Titeljagd zu gehen. Ich habe mich vom ersten Augenblick an sehr wohl gefühlt, als ich im vergangenen Jahr ins BMW Werksfahrer-Aufgebot aufgenommen wurde. Ich bin sehr glücklich, auch in Zukunft ein Teil der BMW Familie zu sein. Wir standen in unserem ersten gemeinsamen Jahr dreimal auf dem Podium, davon zweimal als Sieger. In der Fahrermeisterschaft haben wir bis zum letzten Rennen um Platz zwei gekämpft. Das zeigt, wie stark unser Paket war."

... seine Ziele: "Unsere größte Stärke ist, dass wir als Team unheimlich kompakt sind. Wir haben alle Zutaten, um in dieser Meisterschaft sehr viel zu erreichen. Wir wissen sehr gut, worauf es ankommt. Die Kunst bei uns ist, dass wir im Detail arbeiten und tüfteln und versuchen, alles zu optimieren, aber am Ende des Tages trotzdem haargenau wissen, worauf es ankommt, und mit einem sehr klaren Mindset in ein Rennwochenende gehen. Ich glaube, dass wir auf diese Weise als Team mit den ganzen Herausforderungen der Formel E, die jedes Wochenende auf uns zukommen, sehr gut umgehen können."

... die Testfahrten in Valencia: "Es ist natürlich super, wie im Vorjahr erneut die Wochenbestzeit gefahren zu sein, auch wenn Rundenzeiten an den vergangenen Testtagen nicht im Mittelpunkt standen. Wir haben uns voll darauf konzentriert, unser Programm durchzuziehen, was uns sehr gut gelungen ist. Wir hatten im Vorfeld zu diesem Test schon sehr intensiv und gut gearbeitet. Hier in Valencia haben wir die Gelegenheit genutzt, mit dem neuen Fahrzeug verschiedene Dinge auszuprobieren. Ich denke, wir haben einen sehr guten Job gemacht."

Andre Lotterer (TAG Heuer Porsche) über ...

... die Bedeutung der Formel E: "Die Formel E ist mit Abstand die am schwierigsten zu fahrende Rennserie. Auf den engen Stadtkursen geht es zu wie im Löwenkäfig, beim kleinsten Fehler geht es in die Mauer. In meiner ganzen Karriere ist die Formel E bisher die größte Herausforderung."

... den neuen WM-Status der Formel E: "Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie sich die Serie entwickelt. Daran hätten am Anfang wohl die wenigsten geglaubt. Wenn man sieht, wie viele Premiumhersteller vertreten sind, zeigt das, wie relevant und wichtig die Formel E ist. Der Wettbewerb ist extrem hoch. Daher denke ich, dass der Status einer Weltmeisterschaft auf jeden Fall angemessen ist."

... die Vorsaison: "Wir können stolz und glücklich darüber sein, was wir in unserem ersten Jahr in der Formel E erreicht haben. Es ist sehr schwer, als komplett neues Team in diese Serie zu kommen. Wir sind mit dem zweiten Platz in Riad gestartet, haben kurz darauf in Mexiko eine Pole Position geholt und dann ein weiteres Podium in Berlin. Das zeigt, wie ernst wir es meinen. Trotzdem hatten wir auch weniger gute Rennen, aber ich denke, das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man als Rookie-Team in diese Meisterschaft kommt."

... seine Ziele: "Wir haben uns in unserer ersten Saison mit den Podestplätzen gut geschlagen. Das war die Aufgabe. Jetzt ist es definitiv unser Ziel, Rennen zu gewinnen. Wenn man erst einmal in der Lage ist, Rennen zu gewinnen, hat man auch die Möglichkeit, regelmäßig auf dem Podium zu stehen und viele Punkte zu sammeln."

... seinen neuen Teamkollegen Pascal Wehrlein: "Ich denke, wir können uns gegenseitig ergänzen und von den Stärken des jeweils anderen profitieren. Pascal hat Erfahrungen in der Formel E gesammelt, das ist sehr wertvoll für jedes Team. Ich freue mich darauf, mit ihm gemeinsam die Mannschaft voranzubringen."

... die Testfahrten in Valencia: "Unsere Bestzeit am ersten Testtag war ein guter Einstand und eine zusätzliche Motivation. Für uns ist jeder Kilometer auf der Rennstrecke wichtig. Das Ziel in unserer Debütsaison waren Podiumsplätze. Das haben wir erreicht. Der Schlüssel zum Erfolg in der Formel E ist, gut vorbereitet an die Strecke zu kommen und dann alles abzurufen, was es für einen erfolgreichen Renntag braucht. Dazu gehört, auch auf unvorhersehbare Situationen schnell und richtig zu reagieren. Das wird in der neuen Saison die große Herausforderung für uns sein. Nach Valencia sind wir darauf gut vorbereitet."

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) über ...

... die Stärke der Formel E: "Die Formel E ist hochprofessionell und durch den Elektroantrieb etwas ganz Besonderes. Die Chancengleichheit ist das Coole für den Fahrer. Zum Vergleich: In der Formel 1 sind die Abstände vom Ersten bis zum Letzten drei oder dreieinhalb Sekunden. Den Großteil macht dort das Auto aus. In der Formel E sind die Abstände zwischen dem ersten und dem letzten Platz aber nur zwischen einer halben Sekunde und einer Sekunde, hier macht der Fahrer vom Ersten bis zum Letzten ungefähr eine halbe Sekunde aus."

... seinen neuen Rennstall: "Es ist eine große Ehre für mich, für Porsche in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft 2020/2021 an den Start zu gehen. Ich habe schon immer die einzigartige Motorsport-Historie der Marke verfolgt. Mein Respekt vor der legendären Porsche-Erfolgsgeschichte ist riesig. Nun als Werksfahrer für das TAG Heuer Porsche Formel-E-Team an den Start zu gehen, ist eine tolle Chance. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen von Porsche für diese großartige Möglichkeit sowie für das Vertrauen in meine Fähigkeiten."

... seine Ziele: "Für mich ist die Erwartung, dass ich Rennen und die Meisterschaft gewinnen kann. Das sind die Erwartungen, die auch Porsche hat."

... die Saisonvorbereitung: "Ich bin neu im Team, muss erst mal meine Ingenieure und Mechaniker und natürlich mein Auto kennenlernen. Denn die Knöpfe am Lenkrad mit ihren Funktionen sind anders positioniert. Das hat Einfluss auf die Bedienung: Es gibt andere Einstellmöglichkeiten und andere Eigenschaften. Für mich ist mit das Wichtigste, dass ich mich so schnell wie möglich daran gewöhne, um ein gutes Verständnis für das Auto zu entwickeln und gut mit meinem Ingenieur zusammenarbeiten zu können. Damit ich weiß, was er möchte, und damit er weiß, was ich erwarte."

... sein neues Auto: "Natürlich gab es für mich im neuen Team und mit dem neuen Fahrzeug viel zu lernen. Grundsätzlich habe ich ein sehr gutes Gefühl im Porsche 99X Electric und bin einwandfrei damit zurechtgekommen. Jetzt gilt es, sich noch mehr an alles zu gewöhnen."

... die Testfahrten in Valencia: "Generell haben wir alles, um erfolgreich zu sein. Doch um Rennen zu gewinnen - was in der neuen Saison das erklärte Ziel ist - müssen wir einen gemeinsamen Weg finden, um das Maximum aus unseren Möglichkeiten herauszuholen und am Renntag alles auf den Punkt zu bringen."

Rene Rast im ran-Interview ...

