Als eine der ersten Rennserien weltweit startet die Formel E am kommenden Wochenende in die neue Saison. Für die seit 2014 bestehende Elektrorennserie mit Formelautos ist die Saison 2023 die insgesamt neunte ihrer Geschichte, die dritte mit offiziellem WM-Status der FIA und die erste mit der dritten Autogeneration (Gen3).

Das Auftaktrennen der Formel-E-WM 2023 steigt am Samstag (14. Januar) in Form des E-Prix von Mexiko im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt. Gefahren wird nicht auf dem kompletten Grand-Prix-Kurs wie ihn etwa die Formel 1 befährt, sondern auf der speziell für die Formel E abgesteckten Streckenvariante mit 2,63 Kilometern Länge.

22 Fahrer aus elf Teams nehmen die Formel-E-Saison 2023 in Angriff. Beim offiziellen Wintertest, der Mitte Dezember 2022 auf dem Circuit Ricardo Tormo bei Valencia (Spanien) stattfand, war Maserati-Pilot Maximilian Günther der Schnellste gewesen. Beim Saisonauftakt in Mexiko aber werden die Karten neu gemischt.

Der Formel-E-Kalender 2023 umfasst von Mitte Januar bis Ende Juli insgesamt 16 Rennen an elf Austragungsorten. Das bedeutet, dass es fünf Double-Header im Kalender gibt. Der Saisonauftakt in Mexiko ist aber kein solcher, sondern ein Wochenende nach klassischem Formel-E-Format mit einem Samstagsrennen.

Zeitplan Formel E 2023 Mexiko-Stadt (in MEZ)

Freitag, 13. Januar

23:30 - 00:00 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 14. Januar

14:30 - 15:00 Uhr: 2. Freies Training

16:40 - 17:55 Uhr: Qualifying

21:00 Uhr: Rennen

TV-Zeiten und Livestream Formel E 2023 Mexiko-Stadt (in MEZ)

Samstag, 14. Januar

14:20 Uhr: 2. Freies Training auf ran.de

16:25 Uhr: Qualifying auf ran.de

20:30 Uhr: Rennen auf ran.de, ProSieben, Eurosport 2 (Rennstart: 21:00 Uhr)

Im kostenlosen Formel-E-Livestream auf ran.de werden die einzelnen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der Formel-E-Saison 2023 live und in voller Länge übertragen. Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Website der Formel E kostenlos für alle Sessions zur Verfügung.

Für die Formel E im Fernsehen haben in Deutschland der Free-TV-Sender ProSieben und der Pay-TV-Sender Eurosport 2 die Rechte erworben. Die Rennen werden jeweils live und in voller Länge mit deutschsprachigem Kommentar übertragen.

Formel E 2023: Elf Teams treten an

Eingeschrieben für die Formel-E-WM 2023 sind elf Teams mit jeweils zwei Autos. Im Fahrerfeld befinden sich fünf der sieben bisherigen Champions: Stoffel Vandoorne (Meister 2022) fährt für DS-Penske, Antonio Felix da Costa (Meister 2019/20) tritt für Porsche an, Jean-Eric Vergne (Meister 2018/19 und 2017/18) geht genau wie Vandoorne für DS-Penske an den Start, Lucas di Grassi (Meister 2016/17) startet für Mahindra und Sebastien Buemi (Meister 2015/16) für Envision.

Aus der Gruppe der bisherigen Formel-E-Champions gehören Nyck de Vries (Meister 2021) und Nelson Piquet jun. (Meister 2014/15) nicht zum Starterfeld für die erste Saison der Gen3-Ära. Hingegen finden sich vier Piloten aus Deutschland im Feld der 22 Stammfahrer: Maximilian Günther startet für Maserati, Andre Lotterer für Andretti, Rene Rast für McLaren und Pascal Wehrlein für Porsche.

Daten zum Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt

Streckentyp: Permanente Rennstrecke

Anzahl Kurven: 19

Streckenlänge: 2,630 Kilometer

Streckenrekord: Pascal Wehrlein in 1:07,035 Minuten (2022)

Alle bisherigen Formel-E-Sieger in Mexiko-Stadt

2022: Pascal Wehrlein (Porsche)

2019/20: Mitch Evans (Jaguar)

2018/19: Lucas di Grassi (Audi)

2017/18: Daniel Abt (Abt)

2016/17: Lucas di Grassi (Abt)

2015/16: Jerome D'Ambrosio (Dragon)