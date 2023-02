Jetzt ist das Feld komplett: Mit Alpine hat am Donnerstagabend auch das letzte Formel-1-Team seine Farben für die anstehende Saison 2023 gezeigt. In London stellte der Rennstall seinen neuen A523 vor, mit dem Esteban Ocon und Pierre Gasly versuchen werden, erneut die Spitze des Mittelfeldes zu bilden und sich näher an die drei Topteams heranzuschieben.

Alpine wird weiterhin in den Farben Blau und Pink antreten, um das Team und Sponsor BWT zu repräsentieren. Allerdings springt man auch auf den Trend der anderen Teams auf und lässt einige Teile seines Autos unlackiert, um Gewicht zu sparen.

Technisch scheint der A523 auf den ersten Blick eher eine Evolution als eine Revolution zu sein. Er baut auf dem starken Fundament auf, mit dem Alpine im vergangenen Jahr auf Platz vier fahren konnte.

Wert dürfte man beim Team über den Winter auch auf die Zuverlässigkeit gelegt haben, was im Vorjahr einer der großen Schwachpunkte war: Insgesamt sieben Mal fielen beide Fahrer 2022 aus, was auch an der Power-Unit von Renault lag. Angeblich hat man die Probleme aber gefunden.

Den ersten Testlauf des neuen Autos hat man zumindest schon einmal problemfrei bestanden: Alpine spulte bei einem Shakedown am Montag insgesamt 17 Runden in Silverstone ab, bis die 100-Kilometer-Grenze für Filmtage erreicht war.

Französisches Doppel

Alpine tritt in der Saison 2023 komplett als französisches Team an - trotz Fabrik im britischen Enstone. Denn mit Gasly und Ocon besitzt der Rennstall, der natürlich weiterhin auf Motoren von Renault setzt, eine rein französische Fahrerpaarung, nachdem Fernando Alonso in der Sommerpause zu Aston Martin gewechselt war.

Der Weg zur neuen Fahrerpaarung war dabei steinig. Alpine war vom Abgang Alonsos überrumpelt worden und hatte kurzerhand Testfahrer Oscar Piastri als dessen Nachfolger vorgesehen. Doch der Australier hatte andere Pläne und schon einen Vertrag mit McLaren für 2023 unterschrieben.

Piastri wurde als neuer Stammfahrer bestätigt, dementierte das aber umgehend. Nach einem wochenlangen Tauziehen entschied schließlich das Contract Recognition Board, dass Alpine keinen gültigen Vertrag mit Piastri besitzt und diesen somit ziehen lassen muss.

Gasly & Ocon: Zwei Franzosen als Stammfahrer

Daraufhin wollte der Rennstall Pierre Gasly verpflichten, der das Red-Bull-Lager aufgrund geringer Aussichten auf eine Beförderung mit Auslaufen seines Vertrages verlassen wollte. Doch sein Vertrag mit Red Bull lief noch bis zum Saisonende 2023, sodass Alpine versuchte, ihn aus seinem Vertrag zu bekommen.

AlphaTauri wollte Gasly gerne als Teamleader behalten, war aber durchaus gesprächsbereit, sollte man einen geeigneten Ersatz finden. Der sollte zunächst Colton Herta heißen, doch der IndyCar-Pilot bekam die notwendigen Superlizenzpunkte nicht zusammen und auch keine Ausnahmegenehmigung. Am Ende nahm man Nyck de Vries unter Vertrag und gab Gasly frei.

Bei Alpine trifft er auf seinen Landsmann Esteban Ocon, mit dem ihm eine Rivalität nachgesagt wird. Beide Fahrer betonen aber, dass diese Phase hinter ihnen und zwischen ihnen alles in Ordnung sei. Die Teamdynamik wird sich aber im Laufe der Saison beobachten lassen.

Ocon geht derweil in seine vierte Saison mit dem Team aus Enstone, an das er noch bis Ende 2024 gebunden ist. Er hatte sich 2022 punktetechnisch gegen Alonso durchgesetzt, mit dem es gegen Ende der Saison zu Spannungen gekommen war. Das Jahr schloss Ocon als Achter ab, allerdings ohne einen Podestplatz.

Spitze des Mittelfeldes - mehr dürfte nicht drin sein

Dafür waren die drei Topteams an der Spitze zu stark. Red Bull, Ferrari und Mercedes ließen 2022 nur einen einzigen Podestplatz für ein anderes Team zu, was den Abstand nach vorne zeigt. Denn Alpine wurde als Vierter Best of the Rest, konnte nach vorne aber nichts ausrichten. 173 Punkte hatte das Team geholt - Mercedes davor 515.

Der Weg an die Spitze ist also noch weit für das Team aus Enstone, die 44 Rennen ihres 100-Rennen-Plans dafür schon absolviert haben - wobei Renault schon beim Comeback 2016 einen Fünf-Jahres-Plan aufgestellt hatte. 2023 wird schon das achte Jahr seit damals sein - mehr als ein Überraschungssieg von Ocon in Ungarn 2021 war aber bislang nicht drin.

Die Spitze des Mittelfeldes dürfte auch 2023 das Höchste der Gefühle für das Team von Otmar Szafnauer werden. Noch haben Renault-Geschäftsführer Luca de Meo und Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi auch die Geduld dafür.