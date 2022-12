Mercedes ist das erste Formel-1-Team, das bestätigt hat, das Auto für die Saison 2023 in Betrieb genommen zu haben, während man Vorbereitungen für die nächste Saison fortsetzt. Kurz bevor die Werksmitarbeiter in die Weihnachtspause gehen, hat Mercedes sein Ziel erreicht, den W14 in Brackley noch vor den Feiertagen in Betrieb zu nehmen.

In einem kurzen Video, das auf den sozialen Medienkanälen von Mercedes veröffentlicht wurde, gab das Team einen Vorgeschmack auf die Inbetriebnahme des Wagens, verriet aber nichts über mögliche Änderungen am Design.

Mercedes blickt auf eine enttäuschende Formel-1-Saison zurück, in der das Team zum ersten Mal seit Beginn der Turbo-Hybrid-Ära im Jahr 2014 keinen Weltmeistertitel gewinnen konnte. Lewis Hamilton sagt, es habe sich 2022 zeitweise so angefühlt, als sei ein "Geist" im Mercedes-Formel-1-Auto gewesen - dank der endlosen Rückschläge, die das Team nach Fortschritten hinnehmen musste.

Hamilton verwundert über Rückschritt nach Barcelona

Nachdem das Team zu Beginn der Saison Probleme mit dem "Porpoising" überwunden hatte, erlebte Mercedes mit seinem W13 eine Reihe von weiteren Fehlschlägen, nachdem es erst so aussah, als hätten die Updates die meisten Probleme gelöst.

Auf ermutigende Wochenenden in Spanien, Silverstone und Ungarn folgten allesamt Enttäuschungen, bevor das Team beim Großen Preis der Vereinigten Staaten endlich die Dinge in den Griff bekam.

In einem Interview, das am Donnerstag auf der Mercedes-Website veröffentlicht wurde und in dem er die Saison 2022 Revue passieren ließ, sagt Hamilton, dass er das Gefühl habe, dass etwas Unerklärliches vor sich gehe, dank dieser Achterbahnform.

"Der erste große Schritt war Barcelona, das war unser erster Hinweis darauf, dass mehr Potenzial im Auto steckt", sagt er. "Das Auto war dort gut, aber die Rennen danach waren schwierig. Es war, als ob ein Geist im Auto war und immer wieder zurückkam."

Hamilton: "Ich habe nie daran gezweifelt"

"Aber dann kam Frankreich, und das fühlte sich mit unserem ersten Doppelpodium in dieser Saison wie ein guter Schritt an. Und dann war da auch noch Austin, wo das Update, das wir hatten, gut funktionierte."

Hamilton meint jedoch, dass Mercedes ein Lob verdient habe, weil man trotz der vielen Rückschläge weiter nach Antworten gesucht habe: "Ich wusste immer, dass wir es schaffen können", so Hamilton. "Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir es am Ende schaffen würden, aber es gab viele Versuche und Irrtümer und so viele Misserfolge in diesem Jahr."

"Es gab Zeiten, in denen wir Upgrades einführten und sie nicht funktionierten, und Zeiten, in denen wir verschiedene Dinge ausprobierten und es nicht funktionierte. Ich habe so viele Dinge ausprobiert und bin so oft gescheitert, aber dadurch lernt und wächst man."

"Genau darum ging es in diesem Jahr", fügt er hinzu. "Es ging darum, zu scheitern, Egos zu überwinden, unsere Beziehungen zu stärken und unsere Kommunikation zu verbessern. Aus dieser Perspektive war es wirklich ermutigend."

Hamilton freut sich über Unterstützung der Fans

Obwohl es auf der Strecke während der gesamten Saison zu Schwierigkeiten kam und Hamilton zum ersten Mal in seiner Karriere kein Rennen gewinnen konnte, glaubt er, dass er der Erfahrung auch etwas Positives abgewinnen kann.

"Es war für alle ein sehr hartes Jahr", sagt er. "Für mich war es in einer Weise eine Herausforderung, die ich nicht erwartet hatte, aber ich bin unglaublich dankbar dafür. In diesem Jahr bin ich als Mensch mehr gewachsen, was meine innere Stärke angeht, als in vielen anderen Jahren."

Zudem lobt er auch die Fans dafür, dass sie ihm weiterhin die Treue halten: "Ich glaube, dies war das beste Jahr meiner Karriere, was die Unterstützung der Fans angeht", meint er. "Es gab so viel Liebe, und das ist in einer Zeit, in der die Welt eine wirklich harte Zeit durchmacht, ist sehr wertvoll."

"Zu sehen, wie sich alle für unseren Sport begeistern, Wochenende für Wochenende, das ist so schön. Ich habe noch nie so viele begeisterte und leidenschaftliche Fans gesehen, und die Unterstützung fühlt sich an, als ob sie noch größer wäre. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr als je zuvor gemeinsam auf einer Reise waren."