Eigentlich hatte Aston Martin bereits den Einsatz von Felipe Drugovich beim Formel-1-Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain verkündet. Nun die Überraschung: Stammfahrer Lance Stroll wird doch antreten.

Wie das Team am Donnerstag bestätigte, hat Stroll seine Handverletzung hinreichend auskuriert, um am ersten Grand-Prix-Wochenende des Jahres teilzunehmen, nachdem er den Vorsaisontest in Bahrain noch verpasst hatte.

"Es war frustrierend, nicht beim Vorsaisontest in Bahrain dabei zu sein, und ich war enttäuscht, dass ich die drei Tage verpasst habe", sagt Stroll.

"Angesichts der Verletzung an meinem Handgelenk hielten das Team und ich es jedoch für das Beste, mich auf die Genesung zu konzentrieren, damit ich für dieses Wochenende und die bevorstehende lange Saison bereit bin."

Zu dem Fahrradunnfall, bei dem er sich das Handgelenk verletzte, sagt der Kanadier: "Ich bin vom Rad gestürzt, als mein Reifen ein Loch im Boden erwischte - aber zum Glück war der Schaden nicht groß und eine erfolgreiche kleine Operation an meinem rechten Handgelenk hat das Problem sehr schnell behoben."

"Seitdem habe ich mit meinem Team hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich an diesem Wochenende wieder voll einsatzfähig bin."

"Ich möchte mich bei der Formel-1-Gemeinde für ihre Unterstützung bedanken, aber auch bei meinem Team, das mir bei meiner Genesung geholfen hat", betont der Aston-Martin-Pilot und versichert: "Jetzt bin ich bereit, mich voll reinzuhängen und auf das Rennwochenende zu konzentrieren, worauf ich mich sehr freue."