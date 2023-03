Sakhir (SID) - Altmeister Fernando Alonso hat im Aston Martin auch die Generalprobe für das erste Qualifying der Formel-1-Saison für sich entschieden. Der zweimalige Champion aus Spanien war im dritten freien Training von Bahrain um 0,005 Sekunden schneller als der amtierende Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull). Rückkehrer Nico Hülkenberg erreichte im Haas den 15. Platz mit 1,083 Sekunden Rückstand auf den 41-jährigen Alonso.

Deutlich stärker als am Freitag präsentierte sich Mercedes. Rekordweltmeister Lewis Hamilton wurde Vierter (+0,215). Der dritte Platz ging an Verstappens Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko/+0,106). Der Monegasse Charles Leclerc kam als bester Ferrari-Pilot auf Rang fünf (+0,284).

Das dritte freie Training hat in Bahrain wegen des Zeitplans allerdings keinen sonderlich repräsentativen Charakter. Es fand noch bei Sonnenschein und hoher Asphalttemperatur statt. Das Qualifying am Samstagnachmittag und auch das Rennen am Sonntag (jeweils 16.00 Uhr MEZ/Sky) werden nach Einbruch der Dunkelheit unter Flutlicht und bei kühleren äußeren Bedingungen ausgetragen.

Aston Martin scheint dennoch die große Überraschung der Saison werden zu können. Im vergangenen Jahr noch mit dem mittlerweile zurückgetretenen Ex-Weltmeister Sebastian Vettel am Steuer, erreichte der ambitionierte Rennstall nur den sieben Platz der Konstrukteurswertung. Vettels Nachfolger Alonso scheint von einem in allen Belangen deutlich verbesserten Auto zu profitieren.