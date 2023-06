Audi hat seine erste Fahrerentscheidung für den Formel-1-Einstieg 2026 getroffen: Neel Jani übernimmt die Rolle des Simulator-Fahrers in Vorbereitung auf das Grand-Prix-Debüt des deutschen Herstellers.

Der 39-jährige Schweizer meint: "Ich freue mich darüber, Audi bei seinem Weg in die Formel 1 begleiten zu können. So früh in ein Projekt dieser Größenordnung eingebunden zu sein, das ist eine Ehre und eine große Verantwortung zugleich. Ich bin mir aber sicher, dass ich mit meiner Erfahrung aus der Formel 1 und aus Le-Mans-Programmen gute Verbindungen zwischen Theorie und Praxis herstellen kann."

Denn genau das ist die Aufgabe von Jani bei Audi: Virtuell im Simulator die Grundlagen zu schaffen für die Realität ab 2026. Oder wie es Audi-Entwicklungsleiter Oliver Hoffmann formuliert: "Simulationen spielen eine große Rolle bei unserem Formel-1-Projekt, genau wie in der Straßenwagen-Sparte."

Er bezeichnet den Simulator als ein "wichtiges Werkzeug für die Entwicklung des Antriebsstrangs" und meint: "Dafür braucht es einen Entwicklungsfahrer, der einerseits die Technologie versteht, der aber auch über unterschiedliche Erfahrungen verfügt, die er in das Projekt einbringen kann. Gerade, was das Thema Energie-Management im Rennbetrieb anbelangt."

Karriere-Höhepunkte von Neel Jani

Und Jani hat die entsprechenden Kenntnisse: Er hat 2016 im Porsche 919 Hybrid die 24 Stunden von Le Mans gewonnen und ist im gleichen Jahr Langstrecken-Weltmeister geworden. Ebenfalls für Porsche bestritt er 2019/20 eine komplette Saison in der vollelektrischen Formel E.

Die Formel 1 kennt Jani ebenfalls aus der Cockpitperspektive: Die Saison 2006 verbrachte er als Test- und Ersatzfahrer bei Toro Rosso, hat aber zum Beispiel auch Probefahrten für Force India unternommen. Zu seinen größten Erfolgen im Formelauto zählt jedoch der Gewinn der A1GP-Meisterschaft in der Saison 2007/08 für das Team Schweiz.

Wo Audi in der Motorenentwicklung steht

Seine neue Aufgabe wird Jani bald voll einspannend: Audi will noch 2023 eine erste Version seines 1,6-Liter-Turbo-Hybrid-Antriebstrangs auf den Prüfstand stellen. Dann ist auch Jani im Simulator gefragt.

Vorerst aber ist Audi noch "hauptsächlich mit den grundlegenden Konzeptfragen mit hoher Relevanz für die Leistung" beschäftigt, erklärt Adam Baker als Formel-1-Projektleiter der Marke. "Bei der Evaluation von unterschiedlichen technischen Lösungen verlassen wir uns aber nicht nur auf digitale Methoden."

"Know-how, Erfahrung und relevante praktische Entwicklung sind unverzichtbar, um die richtigen Schlüsse aus der Simulation zu ziehen. Mit dieser Kombination können wir schon früh unterschiedliche Einsatzstrategien bewerten und den Weg ebnen für effizientes Energie-Management bei unserem Antriebsstrang."

Es tut sich was am Standort Neuburg in Bayern

Erste Versuche dazu laufen bereits: Seit dem Jahresende 2022 hat Audi einen Ein-Zylinder-Antriebs-Testträger im Einsatz, dem - mit Unterstützung durch Jani als Simulator-Fahrer - bald die "Vollversion" eines Formel-1-Antriebs nachfolgen soll. Standort für Jani in seiner neuen Rolle ist Neuburg an der Donau in Bayern, wo das Formel-1-Projekt von Audi seinen Hauptsitz hat.

Jani ist nicht der einzige Neuzugang für Audi mit Blick auf den Formel-1-Einstieg 2026: Schon Ende 2022 wurde der Wechsel des bisherigen McLaren-Teamchefs Andreas Seidl als Sauber-Geschäftsführer bekannt, der kürzlich zudem seinen ehemaligen McLaren-Kollegen James Key als neuen Technischen Direktor zu Audi holte.

Wer 2026 die beiden Audi-Rennautos in der Formel 1 bewegen wird, dazu hat sich der deutsche Hersteller bisher nicht geäußert.