Der Mann am Klavier hat einen Namen: Charles Leclerc. Mit seiner ersten Single "AUS23 (1:1)" wagt der Ferrari-Pilot einen Abstecher ins Musik-Business. In dem 4:11 Minuten langen Clip auf Amazon Music steht das Pianospiel von Leclerc im Vordergrund, er selbst hat das Stück geschrieben. "Ich bin ganz aufgeregt, ein Klavierstück mit euch zu teilen, an dem ich gearbeitet habe", schrieb Leclerc auf Instagram.

Entstanden ist das Werk rund um den Australien-Grand-Prix Ende März, "und deshalb habe ich es AUS23 (1:1) genannt. So nennen wir den Australien-Grand-Prix innerhalb des Teams, und ich finde, das gibt eine nette Verbindung in die Welt des Motorsports", sagte Leclerc.

Er habe erst in der Pandemie mit dem Klavierspielen angefangen: "Seither habe ich mich in dieses Instrument verliebt und spiele jedes Mal, wenn ich zu Hause bin." Schon als Kind habe er ein paar Klavierstunden gehabt, aber sich dann ganz für den Motorsport entschieden: "Damals ließ sich das überhaupt nicht vereinbaren, weil ich immer nur Rennen fahren wollte."