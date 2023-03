Es waren lange Wochen, die die Fans der Formel 1 warten mussten. Doch an diesem Wochenende ist es wieder soweit: Die Königsklasse des Motorsports ist zurück!

Während die Red Bull in den Testfahrten erneut schnellstes Team waren, sind die Mercedes wieder näher an der Spitze, wie es scheint. Überhaupt ist das Feld wohl in diesem Jahr so eng zusammen wie lange nicht.

Bahrain GP: Wann finden die Trainings-Sessions statt?

Das Rennwochenende startet mit den freien Trainings am Freitag. Um 12:30 Uhr deutscher Zeit startet FP1, FP2 folgt um 16 Uhr deutscher Zeit.

Das dritte freie Training folgt am Samstag um 12:30 Uhr.

Freies Training 1: Freitag, 3. März - 12:30 Uhr deutscher Zeit

Freies Training 2: Freitag, 3. März - 16:00 Uhr deutscher Zeit

Freies Training 3: Samstag, 4. März - 12:00 Uhr deutscher Zeit

Bahrain GP: Wann findet das Qualifying statt?

Auch in dieser Saison ist das Qualifying wieder in drei Teile aufgeteilt. Nach 18 Minuten müssen die fünf langsamsten Piloten ihr Auto abstellen. Nach einer weiteren Session über 15 Minuten fliegen erneut zehn Fahrer raus. In der letzten Session über zwölf Minuten werden die Plätze 1-10 ausgefahren.

Qualifying: Samstag, 4. März ab 16 Uhr

Bahrain GP: Wann ist Rennstart in Sakhir?

Das Rennen zum Saisonauftakt in Bahrain beginnt um 16 Uhr. Über 57 Runden kämpfen die Fahrer auf der 5,4 Kilometer langen Strecke um Punkte.

Bahrain GP: Wird das Formel-1-Rennen im Free-TV übertragen?

Nein, keins der Rennen in dieser Formel-1-Saison wird standardmäßig im Free-TV gezeigt. Nur vier ausgewählte Wochenenden in 2023 werden frei verfügbar ausgestrahlt. Wo, ist jedoch noch offen.

Bahrain GP: Wird das Rennen im Pay-TV übertragen?

Ja, der Große Preis von Bahrain wird vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung am Sonntag im kostenpflichtigen Pay-TV bei Sky gezeigt.

Bahrain GP: Wird das Rennen im Stream übertragen?

Ja, alle Sessions werden bei WOW TV übertragen, dem Streamingdienst von Sky. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Bahrain GP: Kann man das Formel-1-Rennen im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit dem ran-Datencenter seid ihr hautnah dabei und verpasst kein Überholmanöver in der Wüste von Bahrain!