Von Tobias Wiltschek

Fiesta Espana in der Wüste – und Fernando Alonso mittendrin!

Mit 41 Jahren rast der Spanier in der Formel 1 wieder aufs Podium und hat so viel Spaß wie lange nicht mehr.

Sein neues Team Aston Martin machte schon das gesamte Wochenende über auf dem Kurs von Sakhir einen sensationell starken Eindruck.

Aber dass die Briten es wirklich auf das Podium schaffen können? Das Team, das in der vergangenen Saison mit dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel nur Siebter der Konstrukteurswertung wurde? Eigentlich kaum zu glauben, auch wegen der starken Konkurrenz von Red Bull, Mercedes und Ferrari.

Doch Alonso zeigte vom ersten Meter an, dass er an den Erfolg glaubt und ließ sich auch von einem schwachen Start nicht irritieren.

Alonso dreht die Zeit zurück

"Dann musste ich eben auf der Strecke überholen", feixte der Asturier nach dem Rennen. Wie sehr es ihm gefallen hat, sich mit diesem Auto Position um Position den Podestplätzen zu nähern, hörte man ihm schon während des Rennens an.

Es war in der 38. Runde, als Alonso die Zeit zum ersten Mal zurückdrehte. In einem knallharten Duell mit seinem ewigen Rivalen Lewis Hamilton hatte der Weltmeister von 2005 und 2006 das bessere Ende für sich – und jauchzte in seinem Auto: "Yes, let's go."

Dieses Manöver beeindruckte sogar Helmut Marko. "Das war ein sehenswerter Kampf mit Hamilton. Härtestes, aber faires Racing, richtig old-school", lobte der Red-Bull-Motorsportchef bei "Servus TV".

Alonso verdrängt Landsmann vom Podium

Und genauso ging es weiter. Acht Runden später, das nächste Duell, das nächste Manöver. Jetzt erwischte es mit Carlos Sainz den Ferrari-Piloten, der im Qualifying noch schneller war als Alonso.

Im Rennen aber hatte auch Alonsos Landsmann keine Chance, zumal seine Reifen immer mehr abbauten. Der Routinier saugte sich heran, ging vorbei und funkte zum Abschied den nächsten Freudenschrei an die Box: "Yes! Bye, bye."

Jetzt war der Vollblut-Racer endgültig in seinem Element. Das Rennen war noch gar nicht zu Ende, da schwärmte er am Funk: "Dieses Auto ist so wunderbar zu fahren."

Wenige Runden später war es dann auch amtlich. Hinter den beiden Red-Bull-Überfliegern Max Verstappen und Sergio Perez fuhr Alonso im Aston Martin auf Platz drei und bescherte dem Team das erste Podium seit Vettels zweitem Platz in Aserbaidschan 2021.

Auch Alonsos letzte Podiumsplatzierung ist noch nicht allzu lange her. Vor knapp anderthalb Jahren wurde er im Alpine-Renault in Katar Dritter.

Marko: "Er fährt in der Form seines Lebens"

Doch während der Erfolg von damals getrost als Eintagsfliege durchgehen kann, steht der dritte Platz von Bahrain 2023 auf einem viel stabileren Fundament.

Bei Red Bull jedenfalls sind sie vor Alonso gewarnt. "Wenn der gleich hinter uns gewesen wäre, dann wäre die Herausforderung größer gewesen", sagte Marko und sprach das aus, was viele Formel-1-Fans denken: "Alter spielt scheinbar keine Rolle. Er fährt in der Form seines Lebens."