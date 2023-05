Der nächste potenzielle Bewerber auf einen freien Platz in der Formel 1 hat seinen Hut in den Ring geschmissen. Ein asiatischer Rennstall namens LKY SUNZ plant seinen Einstieg in die Königsklasse und hat angekündigt, sich bis zum Ablauf der aktuellen FIA-Ausschreibung für die Saison 2025 oder 2026 zu bewerben, nachdem man das nötige Investment nun gesichert hat.

Bei LKY SUNZ handelt es sich eigenen Aussagen zufolge um ein "auf Unterhaltung und Jugendkultur ausgerichtetes Motorsportteam", das in Zukunft mit einer Basis in Südostasien vollständig außerhalb von Europa operieren und gleichzeitig "enge Verbindungen zu den Innenstädten in Nordamerika, Asien und Afrika knüpfen" möchte.

"Damit unterstreicht das Team sein Engagement, unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen Chancen im Motorsport zu bieten", teilt man mit.

Der Name leitet sich dabei aus einer verkürzten Form des Wortes "lucky" (Deutsch: glücklich) sowie dem Wort "Sun" (Deutsch: Sonne) ab und soll den asiatischen Hintergrund des Teams widerspiegeln.

Hinter dem Team stecken keine unbekannte Namen: Als Geschäftsführer fungiert Benjamin Durand, der in den vergangenen Jahren bereits mit einem 2019 vorgestellten Projekt namens Panthera in die Formel 1 einsteigen wollte - auch das Team sollte asiatische Wurzeln haben.

Zu den weiteren Gründungsmitgliedern gehören Vorstand Paul Fleming, der mehr als zwei Jahrzehnte Geschäftserfahrung unter anderem im Bereich des professionellen Motorsports mitbringt, sowie Chief Commercial Officer Andrew Pyrah, der ebenfalls in den Bereichen Sport, Event und Entertainment tätig ist.

Neues Team "wird die Formel 1 verändern"

Die notwendigen Investitionen für den Formel-1-Einstieg hat man sich von dem US-amerikanischen Sportsfond Legends Advocates Sports Group sowie von asiatischen Privatpersonen und Unternehmen gesichert.

"Wir freuen uns, dass unsere Investoren unsere Vision teilen, Jugendkultur und Rennsport zu vereinen, um ein Team zu gründen, das die Formel 1 verändern wird", kündigt Durand an.

"Die Popularität des Sports hat exponentiell zugenommen, und alle derzeitigen Akteure des Sports sind dafür verantwortlich, aber unser Leitgedanke ist es, etwas Neues in den Sport zu bringen, um neue Zielgruppen anzusprechen", sagt er.

"Indem wir als einziges Team außerhalb der traditionellen F1-Korridore operieren und maßgeschneiderte Programme entwickeln, um Talente aus unterrepräsentierten Gemeinschaften anzuziehen, können wir eine Gedankenvielfalt einbringen, die es in der Formel 1 bisher nicht gab", so Durand

Standort in Südostasien geplant

"Wir wollen natürlich auf der Rennstrecke konkurrenzfähig sein, aber wir verpflichten uns auch, die Fans abseits der Rennstrecke zu unterhalten. Zur Unterstützung unserer Pläne haben wir bereits ein beeindruckendes Team von Führungskräften aus dem Motorsport, Experten aus der Musik- und Unterhaltungsbranche und Kreativen an Bord geholt, die uns helfen werden, diese Vision zum Leben zu erwecken."

LKY SUNZ will bis 2025/2026 einen hochmodernen, mit grüner Energie betriebenen Netto-Nullenergie-Fabrikkomplex in Südostasien errichten. Zunächst werden die Rennwagen aber an einem europäischen Standort gebaut werden.

Die FIA sucht gerade in einer Ausschreibung nach potenziellen neuen Teams für die Formel 1, die 2025, 2026 oder 2027 dazustoßen könnten. Bekannt sind unter anderem Pläne von Michael Andretti zusammen mit Cadillac und einem Nahost-Projekt von Ex-Teamchef Craig Pollock namens Formula Equal, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Anzahl von Männer und Frauen im Team ausgeglichen zu halten.