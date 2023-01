Fährt die Formel 1 in der Saison 2023 nun doch in China? Die Organisatoren haben die Gespräche mit den Formel-1-Verantwortlichen wieder aufgenommen und könnten sich vorstellen, ihren Originalslot im Kalender am 16. April wieder einzunehmen.

Das Rennen in Schanghai war im ursprünglichen Kalender der Königsklasse als vierter Saisonlauf vorgesehen, wurde aber aufgrund der strikten Coronamaßnahmen im Land wieder gestrichen. Allerdings sollen die Auflagen im Land demnächst gelockert werden: Ab dem 8. Januar sollen Einreisende nicht mehr in Quarantäne müssen.

Somit könnte auch die Formel 1 wieder in China fahren. Erste interne Gespräche hat es nach Informationen von "Motorsport.com China" bereits gegeben, und auch der erste Vorstoß in Richtung Formel 1 soll bereits stattgefunden haben.

Formel 1 nun doch in China?

Die Königsklasse hatte das ausgefallene Rennen bislang noch nicht ersetzt und ist auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten, um die Pause zwischen Australien (2. April) und Aserbaidschan (30. April) zu füllen und die geplanten 24 Saisonrennen zu fahren. Die einfachste Lösung wäre da natürlich, einfach den geplanten Grand Prix in Schanghai doch auszutragen.

Auch andere Sportevents wie das Shanghai Masters im Tennis und die Asienspiele, die im Herbst in Hangzhou ausgetragen werden sollen, wurden bereits wieder angekündigt.

Sollte das Rennen stattfinden, wäre es das erste Mal nach drei Jahren Pause. China war das erste Land, dessen Grand Prix nach dem Ausbruch der Coronapandemie Ende 2019 abgesagt wurde. Seitdem hat das Rennen noch nicht wieder final in den Kalender gefunden, auch wenn es mehrfach provisorisch im Kalenderentwurf stand.

Das letzte Rennen auf dem Shanghai International Circuit 2019 war das 1.000 Rennen der Formel-1-Geschichte. Mit Guanyu Zhou hat die Formel 1 in der Zwischenzeit ihren ersten chinesischen Piloten bekommen, der dann in Schanghai ein Heimrennen hätte.