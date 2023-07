MAX VERSTAPPEN: Wer soll diese Rennmaschine nur stoppen? Der Niederländer ist derzeit einfach unantastbar, er macht keine Fehler, sein Red Bull ist das schnellste Auto im Feld. Verstappens Dominanz erinnert längst an die besten Zeiten von Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton. Wenn der 25-Jährige so weitermacht, wird er noch einige Rekorde brechen. Für Verstappen ist das eine tolle Sache, für den Spannungsfaktor in der Formel 1 eher nicht.

LEWIS HAMILTON: Nach seiner Sensations-Pole am Samstag hatte der Rekordweltmeister gehofft, die Lücke zur Spitze etwas schließen zu können. Nach dem Rennen herrschte dann aber Ernüchterung, Hamilton und Mercedes scheinen auf der Stelle zu treten. Aber immerhin wurde in Budapest bekannt, dass sich Hamilton und Mercedes auf eine Vertragsverlängerung geeinigt haben. Der Brite hat also noch ein bisschen Zeit, Verstappen wieder einzufangen

LANDO NORRIS: Der junge Brite ist derzeit der Fahrer der Stunde - also von Verstappen einmal abgesehen. Zwei Mal Platz zwei zuletzt, das kann sich mehr als sehen lassen für Norris. Der McLaren-Pilot scheint im Moment der erste Anwärter zu sein, um die Siegesserie des Weltmeisters zu stoppen. Doch die Fans sollten sich nicht allzu große Hoffnungen machen - dafür muss noch gaaaanz viel zusammenkommen.

NICO HÜLKENBERG: Im Qualifying stark, im Rennen wieder durchgereicht - das ist Hülkenbergs Schicksal in diesen Tagen. Sein Haas ist im Rennen nicht schnell genug für Punkte, mehr als Platz 14 war einfach nicht drin. Und natürlich ist das frustrierend für den Emmericher, der sich Upgrades wie am McLaren von Norris wünscht. Leichter gesagt, als getan. Immerhin: Teamchef Günther Steiner versprach, dass Haas "versucht, die Probleme zu lösen".