"Ich mache einfach, was mir Spaß macht, und den Leuten scheint das ebenfalls zu gefallen." So beschreibt Valtteri Bottas sein neues Ich. Denn inzwischen gibt sich der Alfa-Romeo-Fahrer in der Formel 1 ganz anders als noch zu Mercedes-Zeiten: flippige Kleidung, Schnauzbart, Vokuhila-Frisur und Business-Interessen außerhalb des Motorsports inklusive.

Dergleichen hätte er sich zu Beginn seiner Formel-1-Laufbahn wohl nicht erlaubt, sagt Bottas auf Nachfrage. "Als Rookie wäre ich sicher nicht mit ärmellosem Shirt und in Flipflops ins Fahrerlager gegangen, nicht mal vor ein paar Jahren. Jetzt ist es etwas einfacher", erklärt er.

Einen Beitrag dazu mag auch seine Lebensgefährtin Tiffany Cromwell geleistet haben. Seitdem Bottas mit der australischen Radrennfahrerin zusammen ist, hat er Australien häufig besucht und den Lebensstil dort kennen- und lieben gelernt.

"Echte" Persönlichkeiten in der Formel 1 sind selten

Nun sagt Bottas: "Ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Da haben sich die Zeiten auf jeden Fall geändert. Aber als Rookie kommst du durch das System nach oben und bist praktisch ausgebildet darin, wie du dich zu verhalten hast. Irgendwann erreichst du dann einen Punkt, an dem du dir sagst: Kommt klar damit."

Zumal es in der Formel 1 "schwierig" sei, die "wahren Persönlichkeiten" zu erkennen. Es sei viel Fassade, sagt Bottas: "In Interviews oder bei Sponsoren hat man sein Standard-Verhalten. Es ist eben ein ernsthaftes Geschäft, in das große Unternehmen und viel Geld involviert sind."

Allerdings sei Daniel Ricciardo praktisch der Gegenentwurf zu diesem "System", meint Bottas. "Er hat seine Persönlichkeit in den vergangenen zehn Jahren wirklich zur Schau gestellt. Aber abseits der Rennstrecke erkennt man Persönlichkeiten ohnehin viel besser."

Wie sich Bottas auf das Leben nach der Formel 1 vorbereitet

Und abseits der Rennstrecke hat Bottas nun einige neue Betätigungsfelder für sich entdeckt. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin produziert und vertreibt Bottas eine Spirituose, ist inzwischen Mitbesitzer eines finnischen Kaffee-Rösters und damit auch Markenbotschafter.

"Ich werde oft gefragt: Wie hast du bloß Zeit dafür? Aber das geht", sagt Bottas. "Wir haben ja nicht an jedem Wochenende ein Rennen. Und selbst an Simulator-Tagen oder bei PR-Aktivitäten hast du mal Zeit für dich."

"Ich halte es für wichtig, sich auch mal über andere Dinge Gedanken zu machen. Dann bin ich wieder frisch, wenn es erneut zum Rennwochenende geht."

Er halte es ebenfalls für "wichtig, seine Leidenschaften zu haben, die man nach der Karriere verfolgen will", erklärt Bottas. "Denn wenn man auf nichts zurückfällt, dann kann es ziemlich leer werden im Leben nach einer so hektischen sportlichen Laufbahn. Das ist der Gedanke dahinter."