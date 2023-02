Felipe Drugovich, der Reservefahrer des Aston-Martin-Formel-1-Teams, wird den verletzten Lance Stroll bei den Testfahrten vor der Saison in Bahrain am Donnerstagmorgen ersetzen. Das Team bestätigte am Montag, dass sich Stroll bei einem Fahrradunfall während des Trainings verletzt hat und nicht an den dreitägigen Testfahrten teilnehmen kann.

Der FIA-Formel-2-Meister Drugovich wurde daher einberufen und wird eine unerwartete Gelegenheit erhalten, den neuen AMR23 zu testen. Fernando Alonso wird das Auto am Donnerstagnachmittag fahren, aber das Team sagt, dass es seinen Zeitplan für die verbleibenden zwei Tage des Tests noch nicht festgelegt hat.

Aston Martins anderer Reservefahrer, Stoffel Vandoorne, ist für die Formel E verpflichtet, die am Samstag in Kapstadt stattfindet. Die Kilometer auf der Strecke von Sachir werden Drugovich die Möglichkeit geben, sich auf die Geschwindigkeit einzustellen, was für den Fall, dass er das Auto in Bahrain oder überhaupt in diesem Jahr einsetzen muss, nützlich sein wird.

Aston Martin rechnet mit Stroll-Comeback bei Saisonauftakt

Es wird ihm auch helfen, mit dem Simulator des Teams zurechtzukommen, in dem der Brasilianer im Laufe der Saison ausgiebige Testfahrten absolvieren wird. Drugovich sammelte seine ersten Erfahrungen mit Aston Martin, als er den AMR22 im ersten Training in Abu Dhabi vergangenes Jahr fuhr, und er nahm auch am Young Driver Test am selben Ort teil.

Zu seinem Zwischenfall sagte Stroll: "Ich hatte einen unglücklichen Unfall, als ich in der Vorbereitung auf die Saison mit dem Motorrad trainierte. Ich bin fest entschlossen, wieder ins Auto zu steigen und freue mich auf die kommende Saison mit dem Team. Ich bin motiviert, mich so schnell wie möglich von diesem Rückschlag zu erholen."

Das Team fügte hinzu, dass Stroll "mit einer schnellen Genesung und einer Rückkehr zu den Fahreraufgaben rechnet. Seine Fitness, um ins Cockpit zurückzukehren, wird täglich bewertet und das Team wird vor dem Bahrain-Grand-Prix ein Update herausgeben."

Wenn Stroll wieder fit genug, um am Rennwochenende teilnehmen zu können, dann steht er jedoch auf verlorenem Posten, da er eineinhalb wichtige Testtage verpasst hat.