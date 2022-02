Hamburg (SID) - Der zuletzt schwächelnde Traditionsrennstall Ferrari hat mit einer aufwendigen Online-Präsentation seinen neuen Formel-1-Wagen vorgestellt - und will mit dem F1-75 Red Bull und Mercedes herausfordern. Der Bolide der Scuderia ist wie gewohnt in einem traditionellen Rot gehalten, weist aber auch markante schwarze Elemente an Front- und Heckflügel auf. Auffällig sind zudem die recht flachen Lufteinlässe sowie die spitze Nase.

Das Auto sei mit "Mut und Kreativität" designt worden, sagte Teamchef Mattia Binotto (52) und soll dazu beitragen, dass die "Fans wieder stolz sein können" auf Ferrari. Denn: Seit Singapur 2019 warten die italienische Nobelmarke auf einen Sieg in der Königsklasse.

"Diese Saison wird sehr wichtig für das Team und uns Fahrer. Die Erwartungen sind hoch", sagte Charles Leclerc. Der 24 Jahre alte Monegasse nannte das Design "beeindruckend und extrem", sein Teamkollege Carlos Sainz jr. (27) meinte: "Es wird Zeit, dass wir das Team auf ein neues Level heben. Das Auto sieht aggressiv und radikal aus."

2021 landete Ferrari in der Teamwertung nur auf Rang drei, bei den Fahrern reichte es lediglich zu den Plätzen fünf (Sainz) und sieben (Leclerc). Als letztes Topteam enthüllt Mercedes den neuen Dienstwagen des entthronten Weltmeisters Lewis Hamilton am Freitag.

Die Formel 1 wirft zur Saison 2022 ihr technisches Reglement um, das aerodynamische Konzept wurde grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht - in der Hoffnung auf mehr Spannung und Unterhaltung auf der Strecke. Zudem kommen statt der bisherigen 13-Zoll-Räder nun deutlich größere 18-Zoll-Räder an die Autos.

Der Saisonauftakt steigt am 20. März in Bahrain, die ersten Testfahrten beginnen am kommenden Mittwoch in Barcelona.