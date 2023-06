Carrie Schreiner träumt von einer Karriere in der Formel 1.

Die 24-jährige Deutsche, die im Rahmen der DTM in Zandvoort (live auf ProSieben, ran.de und in der ran-App), in der F1 Academy fährt, sagte am ran-Mikrofon: "Die Formel 1 ist das höchste Ziel."

Aber: Letztendlich sei das Ziel der FIA-Rennserie für Frauen, "die Mädchen auszubilden für alles, was danach kommt, für Elite-Motorsportserien. Dass die Frauen Fuß im Motorpsort fassen." Hoffenstlich sei dann "irgendwann eine in der Königsklasse dabei".

Nach Michael Schumacher in ihrer Jugend und später Sebastien Vettel seien ihre Idole jetzt vor allem Lewis Hamilton und Max Verstappen - aus einem bestimmten Grund.

"Ich bin jetzt kein Riesenfan, aber es sind die Fahrer, die ich am coolsten finde. Vor allem die Typen dahinter. Es gibt kaum noch Leute, die herausstechen, die auch mal was sagen, das nicht so gut ankommt, die einfach sie selbst sind."