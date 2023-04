von Mike Stiefelhagen

Alles wie immer beim Formel-1-Halt in Melbourne. In einer Medienrunde standen die Verantwortlichen der F1-Teams den Journalisten Rede und Antwort.

Gegenüber "ESPN" verhielt sich McLaren-CEO Zak Brown dann aber doch ungewöhnlich.

Las Vegas: Toto Wolff gegen Zak Brown im Ring?

Wie aus heiteren Himmel fordert er Toto Wolff aus dem Hause Mercedes zu einem Boxkampf heraus! Einen passenden Ort schlug Brown gleich mit vor: "Ich habe mit Toto darüber gesprochen. Mal schauen, ob er bereit dafür ist. Wofür ist Vegas bekannt? Ein kleiner Boxkampf? Ich wäre bereit!"

Der Rennzirkus ist ab dem 16. November in Las Vegas. Ein Boxkampf zwischen Brown und Wolff würde das ohnehin schon extravagante Rahmenprogramm des Events auf ein neues Niveau heben.

McLaren-CEO fordert auch Christian Horner heraus

Doch auch Red-Bull-Boss Christian Horner wird von Brown herausgefordert. Aber nicht zum Boxen. Sondern zum Fahren. In den 90ern kämpften Brown und Horner in der britischen Formel 3 gegeneinander, das verdient wohl eine Wiederholung: "Wir haben darüber gesprochen, ob ich in Silverstone mal wieder gegen Christian ein Rennen fahre." Am 9. Juli wäre die Königsklasse in Silverstone.

Inwiefern Horner und Wolff auf das untypische Angebot von Brown eingehen, ist bisher nicht bekannt.