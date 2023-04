Felipe Massa will prüfen, ob es juristische Möglichkeiten gibt, um den Ausgang der Formel 1-Weltmeisterschaft 2008 anzufechten, die er an Lewis Hamilton mit einem Punkt in der letzten richtigen Kurve des letzten Saisonrennens verloren hat. Der Brasilianer wurde durch die jüngsten Äußerungen des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone zum Handeln veranlasst, der neue Einblicke in den kritischen Großen Preis von Singapur 2008 gewährte, der Massas Titelambitionen in jenem Jahr einen hohen Preis abverlangte.

Das Rennen in Singapur ist vor allem für den von Nelson Piquet jun. absichtlich verursachten Unfall bekannt, der ein Safety-Car auslöste, das schließlich seinem damaligen Renault-Teamkollegen Fernando Alonso zum Sieg verhalf.

Formel 1 - Klaute der "Crashgate" Massa den finalen Titel gegen Hamilton?

Die Kontroverse hatte auch einen großen Einfluss auf den Titelkampf, denn das Safety-Car löste einen verpfuschten Boxenstopp von Massas Ferrari-Crew aus, durch den der damalige Spitzenreiter weit zurückfiel und auf Platz 13 landete, während sein Hauptrivale Hamilton den dritten Platz belegte. Die Punkteverschiebung an diesem Tag entschied wohl über den Ausgang der Weltmeisterschaft, denn Hamilton beendete die Saison nach dem Grand Prix von Brasilien mit nur einem Punkt Vorsprung auf Massa in der Tabelle.

Details über Piquets vorsätzliche Handlungen kamen im folgenden Jahr an die Öffentlichkeit und führten dazu, dass Renault mit einer zweijährigen Sperre aus der Formel 1 belegt wurde, während der damalige Teamchef Flavio Briatore und der Technikchef Pat Symonds ebenfalls für ihre Beteiligung an den Vorfällen bestraft wurden. Damals forderte Massa die FIA auf, das Ergebnis des Singapur-Grand-Prix zu annullieren, doch die Statuten des Dachverbandes machten dies unmöglich, da die Wertung jeder Saison gemäß dem Internationalen Sportgesetz in Stein gemeißelt ist, sobald die FIA-Preisverleihung abgeschlossen ist.

Die Untersuchung der FIA zu den Ereignissen in Singapur ergab zudem keine Hinweise darauf, dass Alonso und das gesamte Renault-Team von dem Unfallplan wussten oder bei dessen Ausführung behilflich waren, sodass es nach Ansicht des Dachverbands unfair gewesen wäre, das Ergebnis zu ändern.

Formel 1 - Ecclestone-Aussagen beflügeln Massa

Massa ist jedoch der Meinung, dass es Gründe gibt, die Dinge noch einmal zu überdenken, nachdem Ecclestone kürzlich angedeutet hat, dass er und die FIA vor dem Ende der Saison 2008 von dem Regelverstoß wussten - also innerhalb der Zeit, in der Maßnahmen hätten ergriffen werden können, um das Ergebnis zu ändern. In einem Interview mit der Website 'F1-Insider' sagt Ecclestone letzten Monat, dass er und der damalige FIA-Präsident Max Mosley "während der Saison 2008" von der Situation wussten. "Wir haben beschlossen, vorerst nichts zu unternehmen", sagt er. "Wir wollten den Sport schützen und ihn vor einem großen Skandal bewahren."

"Damals gab es die Regel, dass eine Weltmeisterschaftswertung nach der FIA-Preisverleihung am Ende des Jahres unantastbar war. Also wurde Hamilton die Trophäe überreicht und alles war in Ordnung. Wir hatten rechtzeitig genug Informationen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Nach den Statuten hätten wir das Rennen in Singapur unter diesen Umständen annullieren müssen."

Ecclestone: "Mir tut Massa heute noch leid"

"Das bedeutet, dass es für die WM-Wertung nie passiert wäre. Und dann wäre Felipe Massa Weltmeister geworden und nicht Lewis Hamilton. Mir tut Massa heute noch leid. Er gewann sein das Finale bei seinem Heimrennen in Sao Paulo, hat alles richtig gemacht." "Er wurde um den verdienten Titel betrogen, während Hamilton alles Glück der Welt hatte und seine erste Meisterschaft gewann. Heute hätte ich das anders geregelt. Deshalb ist für mich Michael Schumacher immer noch alleiniger Rekordweltmeister. Auch wenn die Statistik was anderes sagt", so die Aussagen von Ecclestone.

Diese Äußerungen haben das Interesse von Massa geweckt, der sagt, er wolle nun prüfen, ob es Gründe gibt, die Angelegenheit auf dem Rechtsweg weiterzuverfolgen oder nicht. Im Gespräch mit 'Motorsport.com' während des Stock-Car-Pro Series-Wochenendes in Goiânia, sagt Massa: "Es gibt eine Regel, die besagt, dass, wenn eine Meisterschaft entschieden ist, von dem Moment an, in dem der Fahrer die Weltmeistertrophäe erhält, die Dinge nicht mehr geändert werden können, selbst wenn ein Diebstahl nachgewiesen wurde."

"Damals haben mir die Anwälte von Ferrari von dieser Regel erzählt. Wir haben uns an andere Anwälte gewandt, und die Antwort war, dass man nichts tun könne. Also habe ich logischerweise an diese Situation geglaubt." "Aber nach 15 Jahren hören wir, dass der [ehemalige] Besitzer der Kategorie sagt, er habe es 2008 herausgefunden, zusammen mit dem Präsidenten der FIA, und sie hätten nichts getan, um den Namen der Formel 1 nicht zu beschmutzen."