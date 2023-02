Für Fernando Alonso beginnt mit 41 Jahren in dieser Formel-1-Saison noch einmal ein neues Kapitel. Der Spanier verstärkt das Team von Aston Martin und will es gemeinsam mit ihm wieder an die Spitze der Königsklasse schaffen.

Noch ist die Mannschaft davon weit entfernt. 2022 belegte sie in der Konstrukteurswertung Rang sieben. Doch Alonso machte im Zuge seines Wechsels von Alpine bereits deutlich, dass er fest an die Chance glaubt, mit Aston Martin erfolgreich zu sein.

"Was auch immer man im Leben tut, man muss diese Wettbewerbsfähigkeit in sich tragen - man muss diesen Hunger haben, der Beste zu sein", sagt der 41-Jährige in einem jüngst veröffentlichten Interview. "Ich hatte diesen Hunger schon als Kind. Ich versuche immer, bei allem, was ich tue, alle zu schlagen."

"Ob es nun ein Rennen, ein Tennismatch, ein Kartenspiel oder was auch immer ist, es geht ums Gewinnen. Es geht darum, seine Stärken auszunutzen und die Schwächen des Gegners gegen ihn einzusetzen", erklärt der zweifache Weltmeister weiter.

"Wenn ich ihn mit Plan A nicht schlagen kann, gehe ich zu Plan B über. Wenn Plan B nicht funktioniert, gehe ich zu Plan C über. Ich muss immer den schlagen, der vor mir ist."

Alonso: "Ich respektiere sie alle"

Wenn er sich im Starterfeld der Formel 1 umschaut, sieht er Fahrer, die im Moment "in einer unglaublichen Form" sind. "Und ich respektiere sie alle", betont Alonso. "Jeder Fahrer in der Startaufstellung ist sehr talentiert, aber ich gehöre auch zu dieser Gruppe.

"Jeder in dieser Gruppe hat andere Stärken und Schwächen. Die Art und Weise, wie man diese Stärken und Schwächen einsetzt, macht den Unterschied", so der Spanier. Auf die Frage, ob er sich selbst als den besten Fahrer der Formel 1 bezeichnen würde, sagt er: "Niemand kennt die Antwort auf diese Frage."

"Jede Saison ändern wir unsere Meinung. Viele Jahre lang dachten wir, Michael Schumacher sei unschlagbar und habe vielleicht ein Niveau erreicht, das in der Geschichte der Formel 1 noch niemand erreicht hat. Aber in der Geschichte des Sports haben wir immer wieder andere Fahrer gesehen, die dominiert haben."

Sie zu vergleichen, sei unmöglich, findet Alonso. Er für seinen Teil versuche einfach immer, sein Bestes zu geben: "Egal, ob ich um den fünften oder den 15. Platz kämpfe, für mich ist es, als würde ich um den Sieg kämpfen, denn ich muss sicherstellen, dass ich in jeder Runde jedes Rennens 100 Prozent gebe."

Der bisher größte Rivale in seiner Formel-1-Karriere war Michael Schumacher. Als solcher sei der Deutsche für ihn in vielen Dingen auch ein Lehrer gewesen, erklärt Alonso.

Viel Lob für Michael Schumacher

"Michael hatte keine schlechten Tage. Michael hat nie unterdurchschnittliche Leistungen erbracht. Das hat mich am meisten beeindruckt, als ich in die Formel 1 kam und vor allem, als ich mit ihm um die Meisterschaft kämpfte", erinnert er sich.

"Früher, in meiner ganzen Karriere und in den verschiedenen Kategorien, hatten meine Konkurrenten einige schlechte Tage, und das waren die Tage, an denen man daraus Kapital schlug - man holte viel mehr Punkte als sie. Mit Michael ist das nicht passiert. Er und Ferrari waren die meiste Zeit unschlagbar."

"Selbst wenn sie das Auto, die Reifen oder was auch immer nicht im richtigen Fenster hatten, wurde Michael immer noch Zweiter oder Dritter. Selbst nach einem schlechten freien Training oder Qualifying stand er sonntags noch auf dem Podium."

"Er hatte diese Hartnäckigkeit, diese Bereitschaft, jede Chance zu nutzen - den Schaden an den schlechten Tagen zu minimieren und die guten Tage zu maximieren. Seine Entschlossenheit war herausragend", schwärmt Alonso über seinen ärgsten Gegner.