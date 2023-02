Als Fernando Alonso seinen Wechsel von Alpine zu Aston Martin verkündete, kam dieser Schritt nicht nur überraschend, sondern machte auf den ersten Blick für viele auch wenig Sinn. Schließlich war Alpine in der letzten Formel-1-Saison konkurrenzfähiger als Aston Martin. Wieso also der Wechsel?

"Aston Martin unternimmt die notwendigen Schritte, um in naher Zukunft zu gewinnen", erklärt in einem jüngst veröffentlichten Interview auf der Website des Rennstalls.

"Das Team ist fest entschlossen, ein Meisterschaftsanwärter zu werden, und wird alles tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Dieser Ehrgeiz ist für jeden Rennfahrer reizvoll. Man sieht all die Investitionen, die neue Fabrik, die Talente, die sich dem Team anschließen, und man will dabei sein", so Alonso.

Aston Martin eine "Ikone des Motorsports"

Zudem übe der Name Aston Martin noch immer eine besondere Anziehungskraft aus, betont der Spanier. "Die Marke ist und bleibt eine Ikone des Motorsports und der Automobilindustrie. Das nächste Kapitel in der Geschichte der Marke zu schreiben und Teil der Aston-Martin-Familie zu werden, macht mich sehr stolz."

Dass er in diesem Moment seiner Karriere zum Team stößt, sei eine "ganz besondere Gelegenheit", sagt Alonso weiter. "Ich habe mich körperlich und geistig auf diese Herausforderung vorbereitet, und ich sehe dieses Projekt als erfolgreich an."

"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Aston Martin Rennen und Titel gewinnt. Diese Zeit so kurz wie möglich zu gestalten, ist meine größte Herausforderung - aber ich bin bereit."

Alonso: Wann es soweit ist, weiß niemand

Klar ist: Allzu viel Zeit bleibt Alonso nicht, schließlich ist er mit 41 Jahren der dienstälteste Fahrer. Eine Frist setzt er sich bei Aston Martin aber nicht. "Ich denke nicht über Zeiträume nach und wie lange das Team braucht, um Rennen zu gewinnen. Ich werde es von Rennen zu Rennen, von Saison zu Saison angehen."

"Wichtig ist, dass wir weiter Fortschritte machen. Wir müssen uns miteinander wohlfühlen und uns gegenseitig helfen: Aston Martin hilft mir, die Ergebnisse und Ziele zu erreichen, die ich mir gesetzt habe, und ich helfe dem Team, jedes Rennen und jedes Jahr Fortschritte zu machen, um der Spitze immer näher zu kommen."

Dafür werde er seine ganze Erfahrung und sein ganzes Wissen einsetzen, versichert Alonso. Auch um dem Team zu helfen, die Zeit zu verkürzen, die nötig ist, um Weltmeister zu werden. "Werde ich hinter dem Lenkrad sitzen, wenn es soweit ist? Das weiß niemand."

Man muss kreativer sein als die anderen

Was das Team tun muss, um den Titel zu holen, weiß der Spanier wiederum schon: "Wir müssen unseren Einfallsreichtum nutzen und bei allem, was wir tun, kreativ sein."

"Man muss sich jede Saison, jedes Rennen neu erfinden und versuchen, seine Rivalen zu übertreffen. Das ist die größte Herausforderung für jedes Formel-1-Team. Es beginnt mit einer Idee. Aber wann wird das möglich sein? Was muss man tun, um es möglich zu machen? Diese Frage muss man sich immer wieder stellen."

"Wir haben das Talent in diesem Team", ist Alonso überzeugt. "Wenn wir auf die Strecke gehen, müssen wir jedes Rennen bis zur Perfektion ausführen - um die Ergebnisse aus dem Einfallsreichtum, der in das Auto geflossen ist, zu maximieren."