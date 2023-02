Wie die italienische Edition von "Motorsport.com" erfahren hat, hat Ferrari sein Strategieteam vor dem Formel-1-Saisonauftakt umgestellt. Der bisherige Strategiechef Iñaki Rueda wechselt in eine neue Funktion in der Fabrik.

Als Ergebnis der Arbeit des neuen Ferrari-Teamchefs Frederic Vasseur haben Quellen verraten, dass der Franzose noch vor Saisonbeginn Maßnahmen ergriffen hat. Chefstratege Rueda wurde von seinem Posten an der Boxenmauer abgezogen und wird nun eine Position in der Fabrik einnehmen, um die sportlichen Elemente des Teams zu unterstützen.

An seine Stelle tritt Ravin Jain, der bisher als Rennstrategie-Ingenieur in Maranello tätig war. Der Inder ist Absolvent der Universität Oxford mit einem erstklassigen Abschluss in Physik und einem ausgezeichneten Master-Abschluss in mathematischer und theoretischer Physik.

Vasseur grenzt Verantwortungsbereiche ab

Vasseur hat auch darauf geachtet, die Verantwortungsbereiche für sich und Ferraris Rennleiter Laurent Mekies klar abzugrenzen. Mekies wird sich ab dem Grand Prix von Bahrain auf alle operativen Aspekte des Teams konzentrieren, während Vasseur für den Umgang mit Fahrern, Sponsoren und Medien zuständig sein wird.

Die Strategieentscheidungen der Italiener gerieten im vergangenen Jahr nach einer Reihe von kostspieligen Fehlern in den Fokus der Öffentlichkeit. Dazu gehörten schlechte Entscheidungen beim Großen Preis von Monaco, die Charles Leclerc einen möglichen Sieg kosteten, sowie eine bizarre Entscheidung, den Monegassen beim Großen Preis von Brasilien zu Beginn des dritten Qualifyingsegments als einzigen Fahrer auf Intermediate-Reifen zu setzen.

Das Team war sich darüber im Klaren, dass man die Dinge über den Winter überdenken wollte, und die Frage der Strategie wurde zu einer Priorität, mit der sich der neue Teamchef Frederic Vasseur befassen musste, nachdem er das Amt von Mattia Binotto übernommen hatte.

Vasseurs erste Analyse lautete, dass es falsch sei, die Fehler einer einzelnen Person anzulasten, da er der Meinung war, dass eher die Abläufe Schuld an den Fehlern waren. "Wenn man über Strategie oder Aerodynamik oder ein anderes Thema spricht, darf man sich nicht nur auf die Spitze der Pyramide konzentrieren", erklärte Vasseur Anfang des Jahres auf die Frage nach möglichen Änderungen im Strategieteam.

"Wenn man über Strategie spricht, geht es oft um viel mehr als nur um die Organisation des Mannes an der Boxenmauer. Ich versuche, genau zu verstehen, was bei jedem einzelnen Fehler passiert ist und was im letzten Jahr passiert ist. Und ich versuche herauszufinden, ob es eine Frage der Entscheidung ist, ob es eine Frage der Organisation oder der Kommunikation ist."