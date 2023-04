Teamchef Franz Tost räumt am Saisonende beim Formel-1-Team AlphaTauri nach 18 Jahren seinen Posten. Das gab der 67 Jahre alte Österreicher am Mittwoch im Vorfeld des Großen Preises von Aserbaidschan am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) in Baku auf dem Instagram-Kanal des Teams bekannt.

Als Nachfolger von Tost, unter dessen Regie im damals noch als Toro Rosso firmierenden Team Sebastian Vettel 2008 in Monza seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert hatte, stößt der französische Ferrari-Sportchef Laurent Mekies zum Schwesterteam des Weltmeister-Rennstalls Red Bull um Champion Max Verstappen. Zudem verstärkt künftig Tosts Landsmann Peter Bayer, früherer Generalsekretär des Weltverbandes FIA, die Kommando-Ebene beim zweitschlechtesten Team der vergangenen WM-Saison.