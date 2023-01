Ist die Formel-1-Karriere von Robert Kubica endgültig vorbei? Der Pole war in den vergangenen drei Jahren Ersatzpilot bei Alfa Romeo, doch dort wurde der Vertrag mit Titelsponsor Orlen, der auch Kubica unterstützte, für die Saison 2023 nicht mehr verlängert.

Der Deal ermöglichte Kubica ab 2020 pro Jahr mehrere Formel-1-Freitagseinsätze, dazu durfte er 2021 den an Corona erkrankten Kimi Räikkönen bei zwei Rennen vertreten. Doch bereits Ende 2022 gab es Gerüchte, dass sich die Wege von Alfa Romeo und Orlen trennen könnten.

Am Freitag gab AlphaTauri nun bekannt, dass man einen Deal mit dem polnischen Mineralölkonzern abgeschlossen hat. Orlen bleibt als Sponsor also weiterhin in der Formel 1, doch für Kubica dürfte beim Red-Bull-Schwesterteam wohl kein Platz sein.

Bereits im Rahmen des Saisonfinals 2022 in Abu Dhabi erklärte Kubica, dass sein dortiger Einsatz im ersten Training sein letzter in der Formel 1 gewesen sein könnte. "Seien wir ehrlich. Mit 38 [Jahren] wäre man nicht überrascht, keinen Platz mehr zu finden", so Kubica damals.

Er sei "immer realistisch" gewesen, was seine Chancen angehe, in der Formel 1 zu bleiben. Zudem stellte Kubica schon damals klar: "Ehrlich gesagt ist der einzige Grund, warum ich noch hier bin, dass ich manchmal die Chance habe, zu fahren."

Wenn er keine Einsätze im Auto mehr bekomme, "wird es vermutlich das Ende sein", so Kubica. Mit anderen Worten: Er ist nicht an einer Ersatzfahrerrolle interessiert, wenn er nicht mindestens einige Testeinsätze bekommt. Das erscheint für 2023 nun sehr unwahrscheinlich.

Namensänderung bei Alfa Romeo

Einen Ersatz für Orlen hat Alfa Romeo übrigens bereits gefunden: Das Online-Casino Stake, das man als eine "der weltweit führenden Unterhaltungs- und Lifestyle-Marken" bezeichnet, wird neuer Titelsponsor des Teams, das 2023 damit offiziell Alfa Romeo F1 Team Stake heißen wird.

"Das Interesse an der Formel 1 hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, und die Ankunft von Marken wie Stake zeigt, wie viel Aufmerksamkeit unser Sport bieten kann. Wir sind begeistert, uns einem solchen Portfolio von Sport- und Unterhaltungsmarken anzuschließen", so Teamvertreter Alessandro Alunni Bravi.

Stake, das erst 2017 als gegründet wurde, hat in den vergangenen Jahren bereits einige große Werbedeals abgeschlossen, zum Beispiel mit dem englischen Fußballverein Everton oder dem kanadischen Rapper Drake. Bei AlphaTauri soll das Orlen-Logo derweil unter anderem auf dem Heckflügel zu sehen sein.

Teamchef Franz Tost erklärt: "Ich freue mich, die Saison 2023 mit so positiven Nachrichten für das Team zu beginnen." Wo das Logo auf dem AT04 sonst noch zu sehen sein wird, erfahren die Formel-1-Fans am 11. Februar. Dann präsentiert AlphaTauri das neue Design für 2023.

Bereits am 7. Februar wird zuvor Alfa Romeo den neuen C43 vorstellen.