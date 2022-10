Austin/München - Max Verstappen hat im ersten Einsatz nach dem zweiten Titelgewinn in der Formel 1 noch Luft nach oben gelassen. Im allerdings schwer zu bewertenden ersten Training von Austin belegte der Niederländer am Freitag den zweiten Platz hinter Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Verstappens Rückstand auf den Spanier (1:36,857 Minuten) betrug 0,224 Sekunden.

Verstappen klagte über Probleme auf der Vorderachse in langsamen Kurven. Ambitionen für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) hat Verstappen genug. Mit einem Sieg würde er Red Bull den Titel in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Sebastian Vettel (beide 13) egalisieren.

Mick Schumacher, der um seinen Verbleib beim Haas-Team kämpft, kam nicht über den 15. Rang hinaus. Vettel wurde im Aston Martin Zehnter.

Teams tauschen Fahrer kräftig durch

Gleich vier Teams tauschten im ersten Training das Personal im Cockpit für einen Rookie-Test. Robert Schwarzman ersetzte Charles Leclerc im Ferrari, zudem drehten Alex Palou (McLaren/für Daniel Ricciardo), Logan Sargeant (Williams/Nicholas Latifi) und Theo Pourchaire (Alfa Romeo/Valtteri Bottas) Runden auf dem Circuit of the Americas.

Bei Haas kam der frühere Formel-1-Stammpilot Antonio Giovinazzi für Kevin Magnussen zum Einsatz. Der Italiener landete nach wenigen Minuten in der Bande.

Im zweiten Training steht der den erste von zwei Reifentests von Pirelli auf dem Programm. Dabei werden Prototypen für 2023 ausprobiert. Der Testlauf hatte eigentlich bereits in Suzuka stattfinden sollen, konnte aufgrund der regnerischen Bedingungen aber nicht durchgeführt werden. Die Session wird in Mexiko nachgeholt. Für Austin war der Test im Training eingeplant.

