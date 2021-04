Formel 1

Formel 1 in Imola: Wer entscheidet den Spitzenkampf?

Die Formel 1 bestreitet drei Wochen nach dem Saisonauftakt ihr zweites Rennen. Gefahren wird am Wochenende im italienischen Imola - der Große Preis der Emilia Romagna steht auf dem Programm. Sebastian Vettel steht früh unter Druck. Mick Schumacher will sich weiter beweisen. Und wer gewinnt den engen Kampf an der Spitze? ran.de klärt die Fragen vor dem Italien-Showdown.