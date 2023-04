Die historisch schwache Saison 2019 hat für den Formel-1-Rennstall Williams ein juristisches Nachspiel. Rokit, ehemaliger Sponsor der Briten, verklagt das Team auf umgerechnet 136 Millionen Euro Schadenersatz. Der Vorwurf: Williams habe den Sponsor bei der Vertragsunterzeichnung "betrügerisch getäuscht".

So habe Williams dem Geldgeber ein konkurrenzfähiges Auto versprochen, die damalige Führungsriege um Claire Williams habe dabei "die Tatsache verschwiegen, dass Williams Engineering nicht genug Geld für die Weiterentwicklung des Autos hatte". Rokit sei daraus ein großer Imageschaden entstanden. Williams weist die Vorwürfe zurück und möchte die Angelegenheit über den vorgeschriebenen Rechtsweg klären.

Rokit war 2019 als Titelsponsor bei Williams Racing eingestiegen, es war die bis dahin schwächste Saison des einst so erfolgreichen Teams in mehr als 40 Jahren in der Formel 1. Der Rennstall fuhr dem restlichen Feld deutlich hinterher und ergatterte nur einen einzigen Punkt beim Großen Preis von Deutschland. Schlechter war Williams nur in der folgenden Corona-Saison 2020, als das Team ohne Punkte blieb.