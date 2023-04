Die Formel-1-WM wird auch in den kommenden Jahren in Aserbaidschan Station machen. Im Rahmen des diesjährigen Grand Prix in der Hauptstadt Baku verkündete Formel-1-Chef Stefano Domenicali am Samstag die Vertragsverlängerung bis einschließlich 2026. "Baku ist ein unglaublicher Kurs, der in jedem Jahr viel Spannung garantiert", sagte der Italiener: "Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre."

Der erste Grand Prix in Aserbaidschan fand 2016 statt, erster Sieger war der spätere Weltmeister Nico Rosberg im Mercedes. 2022 feierte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull seinen ersten Sieg in Baku, bisher hat kein Fahrer das Rennen zweimal gewonnen.

Der 6,003 km lange Stadtkurs am Kaspischen Meer ist abwechslungsreich und kompliziert. Die Boliden zwängen sich durch die ebenso enge wie ansehnliche Altstadt, hinzu kommt eine Highspeed-Jagd, wie sie im Kalender selten ist. Der Erfolg hängt vom richtigen Kompromiss zwischen Speed auf der langen Geraden zurück zu Start und Ziel und dem nötigen Abtrieb in den Altstadtpassagen ab.