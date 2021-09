München - Gut Ding will Weile haben. Was sich lange andeutete, scheint nun wahr zu werden. George Russell soll Valtteri Bottas bei Mercedes ersetzen, wie "Sport1" berichtet. Der Wechsel wird mutmaßlich rund um das Rennen in Monza am zweiten September-Wochenende verkündet.

Der 23-jährige Brite, der beim vergangenen Grand Prix in Belgien unter besonderen Umständen zum ersten Mal das Podium in der Königsklasse erklomm, wird somit Teamkollege vom siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton.

Bottas bleibt Formel 1 wohl erhalten

Nach fünf Saisons bei Mercedes müsste Bottas sein Cockpit also räumen. Vor allem in der laufenden Saison konnte der Finne nicht überzeugen, liegt nur auf Platz vier der Fahrerwertung. Bottas stand während seiner Zeit bei Mercedes 62 Mal auf dem Podium, feierte dabei neun Siege. Er wechselt voraussichtlich zu Alfa Romeo.

Dort könnte er das Cockpit von seinem finnischen Landsmann Kimi Räikkönnen übernehmen, der der Formel 1 nach 19 Saisons offenbar den Rücken kehrt. Der "Iceman" ist bis heute der letzte Fahrer, der mit Ferrari einen Weltmeistertitel gewann. 2007 setzte sich Räikkönen die Krone des Motorsports auf.

Russell überzeugte schon im Mercedes

Für Russell wäre es die Belohnung für seine außerordentlichen Leistungen in einem unterlegenen Fahrzeug. In dieser Saison brachte er den Williams immer wieder in den zweiten Teil des Qualifying. In Spa verpasste er bei nassen Bedingungen nur knapp die Pole Position.

Schon 2020 überzeugte er als Ersatzfahrer für den mit Corona infizierten Hamilton im Mercedes in Bahrain, war bis zu einem völlig verpatzten Boxenstopp klar auf Siegkurs und ließ Bottas alt aussehen. Nun muss der Routinier allem Anschein nach dem Youngster Platz machen.

Das Fahrerfeld für die Saison 2022 nimmt Konturen an. Zuletzt waren Sergio Perez bei Red Bull und Fernando Alonso bei Alpine bestätigt worden.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.