Nachdem seine Aussagen zu Mick Schumacher in der "Netflix"-Serie "Drive to Survive" für Aufsehen gesorgt haben, hat sich Haas-Teamchef Günther Steiner erneut über den Deutschen geäußert.

In einem Interview mit dem britischen Portal "inews" sagte der Österreicher, Änderungen zur neuen Saison seien notwendig geworden, da das Team seine Ziele nicht erreicht habe.

Schumacher habe zwei Jahre Zeit bekommen, aber: "Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln. Er war nicht glücklich. Ich würde aber sagen, er hat es kommen sehen."

Der Vertrag des Sohns von Formel-1-Ikone Michael Schumacher mit Haas war zur laufenden Saison nicht erneuert worden.

Hülkenberg Nachfolger von Schumacher bei Haas

Als Nachfolger des 23-Jährigen wurde der Deutsche Nico Hülkenberg verpflichtet.

In dem Interview schob Steiner seine teilweise deftige Ausdrucksweise in "Drive to Survive" auf die Emotionalität während der Rennen: "In einer Rennsituation ist man wie auf Drogen."

In der Serie ist immer wieder zu sehen, wie der 57-Jährige laut über Schumacher schimpft und flucht.