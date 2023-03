Auf der Strecke lief es beim Haas-Formel-1-Team in den letzten Jahren nicht so wie erhofft. Dafür glänzt das Team von Günther Steiner, wenn es um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht.

Das amerikanische Team erhielt mit der Drei-Sterne-Umweltakkreditierung die höchste Auszeichnung der FIA in diesem Bereich. Haas teilt sich diese Bewertung mit Sauber Motorsport, Mercedes, McLaren und Aston Martin.

Das FIA-Umweltakkreditierungsprogramm gibt es seit 2011. Dabei werden Messungen durchgeführt, die die Formel-1-Teams dabei zu unterstützen sollen, das Auto nachhaltiger zu entwickeln.

Haas spart Viertelmillion Dollar mit neuem Kommandostand

Außerdem Interessant: Haas spart diese Saison knapp 250.000 Euro dank eines neuen Kommandostandes. Die vergangenen Jahre hatte man bei dem Team, welches seinen Hauptsitz in North Carolina hat, einen Kommandostand mit sechs Sitzplätzen. Davon waren allerdings oftmals nur vier Plätze belegt.

Das Team wird in der kommenden Saison nun mit einem neuen Kommandostand antreten, der nur noch über drei Sitze für Teamchef Günther Steiner, Teammanager Peter Crolla und Technikdirektor Ayao Komatsu verfügt.

Die dadurch eingesparten 250.000 Dollar sind direkt in die Entwicklung des Autos für die neue Saison eingeflossen. Man darf also durchaus gespannt sein, wozu die beiden Haas-Piloten Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg dieses Jahr in der Lage sein werden.