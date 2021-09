München/Monza- Weltmeister Lewis Hamilton hat im wichtigen Auftakttraining der Formel 1 in Monza ein Zeichen der Stärke gesetzt. Der Titelverteidiger drehte am Freitagnachmittag in 1:20,926 Minuten die schnellste Runde im Mercedes und distanzierte WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Pilot stellte seine Bestzeit (1:21,378) als Zweiter mit dem weicheren Softreifen auf.

Sebastian Vettel überzeugte im Aston Martin als Sechster (1:21,824). Mick Schumacher (1:23,551) belegte im unterlegenen Haas den 20. und letzten Platz.

Sprint als Qualifying fürs Rennen

Die zweite Session am Freitagabend (ab 18.00 Uhr im Liveticker) dient als Qualifying für das zweite Sprintrennen der Saison, das am Samstag (ab 16.30 Uhr im Liveticker) über die Startaufstellung des Grand Prix am Sonntag entscheidet.

An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying. In Monza kommt das neue Sprintformat zum zweiten Mal zum Einsatz, die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.

Im WM-Zweikampf ist Hamilton nach zuletzt zwei Verstappen-Erfolgen in Folge unter Druck geraten. Sein Rückstand in der Fahrerwertung beträgt allerdings nur drei Punkte. Da auch die ersten Drei des Sprints am Samstag Zähler einstreichen, sind an diesem Wochenende maximal 29 Punkte zu gewinnen.

