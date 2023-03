UPDATE, 18. März, 19:15 Uhr: Perez holt die Pole im Qualifying - Drama um Verstappen

Ein technischer Defekt hat Max Verstappen auf der Jagd nach seinem zweiten Sieg im zweiten Saisonrennen jäh ausgebremst - und seinen Teamkollegen Sergio Perez auf die Pole Position gespült .... Weiterlesen

Formel 1: Grand Prix in Saudi-Arabien: Die Ausgangslage

Auf das Rennen in Bahrain folgt nun der nächste Grand Prix auf der arabischen Halbinsel. Am Wochenende gastiert die Formel 1 in der saudi-arabischen Küstenstadt Dschiddah, gefahren wird auf dem Jeddah Corniche Circuit.

Im Vorjahr konnte sich der amtierende Weltmeister Max Verstappen im Red Bull durchsetzen, der Niederländer sicherte sich auch beim Auftakt in die Saison 2023 in Bahrain vor knapp zwei Wochen den ersten Platz.

Hinter Verstappen landete Teamkollege Sergio Perez auf dem zweiten Rang, den dritten Platz belegte etwas überraschend Fernando Alonso im Aston Martin. Der deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Haas) landete am Ende auf dem 15. Rang.

Einen ersten Aufschluss darüber, wie die Boliden in Saudi-Arabien zurechtkommen, werden die freien Trainings geben, ehe es dann in Qualifying und Rennen richtig zur Sache geht.

Der Große Preis von Saudi-Arabien: Übertragung, Ticker, Ergebnisse, Zeiten - alle Infos zur Formel 1

Wo werden die Sessions im TV und Livestream übertragen? Zu welchen Zeiten finden sie statt? Und wo gibt’s einen Liveticker zum Rennen in Saudi-Arabien?

Formel 1 live: Wann finden die freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in Saudi-Arabien statt?

1. Freies Training: Freitag, 17. März, 14:30 Uhr - zum Liveticker

2. Freies Training: Freitag, 17. März, 18 Uhr - zum Liveticker

3. Freies Training: Samstag, 18. März, 14:30 Uhr - zum Liveticker

Qualifying: Samstag, 18. März, 18 Uhr - zum Liveticker

Rennen: Sonntag, 19. März, 18 Uhr - zum Liveticker

Formel 1 in Saudi-Arabien live: Runden, Streckenlänge, bisherige Sieger - Infos zum GP in Dschiddah

Streckentyp: Stadtkurs

Rundenzahl: 50

Streckenlänge: 6,174 km

Austragungsort seit: 2021

Rekordsieger: Max Verstappen und Lewis Hamilton (jeweils 1x)

Formel 1 in Saudi-Arabien live: Werden die Sessions und das Rennen im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Während in der vergangenen Saison immerhin noch vier Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL liefen, begleitet der Sender dieses Jahr nicht mehr die Königsklasse des Motorsports.

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis von Saudi-Arabien im Pay-TV und Livestream?

Im Pay-TV ist Sky für die Übertragung zuständig. Einen Livestream findet ihr bei WOW, dem Streamingdienst des Senders. Beide Angebote sind allerdings kostenpflichtig.

Das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien live: Wo gibt's einen Liveticker?

Mit den Livetickern von ran bleibt ihr stet auf dem Laufenden - vom ersten freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntagabend.

Formel 1 live: Der Große Preis von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Highlights zum Rennen

Falls ihr das Rennen nicht verfolgen könnt, euch die wichtigsten Szenen aber ansehen wollt, findet ihr diese sowohl bei Sky als auch bei Sport1.