Spezielle Grafiken, neue Soundeffekte und Cartoon-Avatare für die Fahrer um Weltmeister Max Verstappen: Der TV-Sender Sky produziert beim Großen Preis von Ungarn (Sonntag 15.00 Uhr) seine erste Liveübertragung der Formel 1 für Kinder. Die so genannten Sky Next Generation Reporter Phoenix (12) und Karl (14) kommentieren das Rennen gemeinsam mit Frank Buschmann, Reporterin Ruby (10) führt an der Seite von Sandra Baumgartner die Interviews mit den Fahrern.

Um jüngere Zuschauer für die Formel 1 zu gewinnen, werde das speziell für diese Sendung entwickelte internationale TV-Signal "mit 3D-Grafiken, kindgerechten Team-Radioübertragungen, technischen Erklärungen ausgestattet sein und ein maßgeschneidertes Paket aus bunten Grafiken und Animationen" enthalten, wie die Rennserie mitteilte.

"Da die Formel 1 immer beliebter wird, freuen wir uns, dass wir mit unseren langjährigen Partnern bei Sky zusammenarbeiten können, um der nächsten Generation von Fans die Dramatik und Spannung der Formel 1 in einem neuen Licht zu präsentieren", sagte Ian Holmes, Direktor für Medienrechte der Formel 1.

Sky wird das Rennen vor den Toren Budapests parallel zur TV-Übertragung auch live im kostenlosen Stream auf seinem YouTube-Kanal anbieten.