Melbourne (SID) - Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet bei der Rückkehr der Formel 1 nach Melbourne von der Pole Position. Der WM-Spitzenreiter aus Monaco gewann am Samstag das Qualifying zum Großen Preis von Australien in 1:17,868 Minuten. Am Sonntag (07.00 Uhr MESZ/Sky) wird er vor Weltmeister Max Verstappen und dessen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez in den dritten Saisonlauf starten. Für Leclerc ist es die elfte Pole seiner Karriere und die zweite der Saison.

Sebastian Vettel erlebte beim Comeback im Cockpit nach seiner Corona-Infektion einen weiteren Tiefschlag. Nach dem Motorschaden am Freitag krachte Vettel im Abschlusstraining am Samstag in die Streckenbegrenzung. Der Schaden am Aston Martin wurde auch dank eines Unfalls seines Teamkollegen Lance Stroll in Q1 noch rechtzeitig repariert.

Zu mehr als Rang 18 reichte es aber nicht. Wegen einer Strafe für Alexander Albon (Williams) rückt Vettel immerhin auf Startplatz 17 vor.

Zum zweiten Mal ins Q2 schaffte es Mick Schumacher. Der 23-Jährige gewann als 15. auch das Qualifying-Duell mit seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, der einen Platz hinter ihm starten wird. Rekordweltmeister Lewis Hamilton stellte den schwächelnden Mercedes auf den fünften Rang.

Das Rennen am Sonntag wird das erste in Australien seit 2019 sein. In den vergangenen beiden Jahren war der Traditions-GP wegen der Coronapandemie abgesagt worden.