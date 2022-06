München - Gibt es in der Formel 1 bald einen Fahrertausch?

Glaubt man Alan Jones, immerhin Weltmeister im Jahr 1980, könnte es schon bald seinen Landsmann Daniel Ricciardo treffen. "Wenn er sich nicht schnell verbessert, sehe ich ihn dort nicht mehr lange, um ehrlich zu sein", erklärte Jones im Gespräch mit der "Herald Sun".

Ricciardo liefert in der laufenden Saison für McLaren kaum Punkte und ist – trotz eines angeblich extrem lukrativem Vertrags – deutlich schlechter als Teamkollege Lando Norris. Erst kürzlich hatte Teamboss Zak Brown den Druck verschärft und einen Rauswurf angedroht, sollte der 32-Jährige nicht zügig liefern.

Muss Ricciardo um sein Cockpit fürchten?

Das sieht auch Fahrer-Legende Jones so. "Ein Vertrag bedeutet in der Formel 1 nicht viel. Wenn die Situation so bleibt, habe ich keine Zweifel, dass McLaren eine der Optionen in dem Vertrag ziehen wird", erläuterte der erste Champion des Williams-Teams.

Hoffnungslos sei die Situation für seinen Landsmann deshalb aber noch lange nicht – wenn er einen Tipp befolgt: Ricciardo muss fieser werden.

"Er ist ein großartiger Rennfahrer und ein netter Kerl, aber wir wissen alle, dass nette Kerle in der Formel 1 nichts erreichen. Wenn man ein größerer Arsch ist, ist man besser dran. Im Moment gibt es einige Fahrer in der Formel 1, die das beweisen."

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.