München/Singapur - Eigentlich, so sagt Max Verstappen, will er an diesem Wochenende in Singapur noch gar nicht Weltmeister werden.

Der Grund: "In Japan wäre es schöner." In Suzuka, wo in einer Woche gefahren wird, hat vor acht Jahren nicht nur seine Formel-1-Karriere begonnen. Es ist auch die die Heimat von Honda, dem Motorenpartner seines Red-Bull-Teams.

Dennoch besteht eben auch die Möglichkeit, dass der 25-jährige Niederländer schon im fernöstlichen Stadtstaat vorzeitig Weltmeister wird (das Rennen am Sonntag ab 14:00 Uhr im ran-Liveticker).

Bei derzeit 116 Punkten Vorsprung auf Platz zwei müsste er seine Führung nach dem Singapur-GP auf 138 Zähler ausgebaut haben, um bis Saisonende auch theoretisch nicht mehr von Platz eins verdrängt werden zu können (zur Fahrerwertung).

Ohnehin könnten ihn auf dem Papier nur noch Ferrari-Pilot Charles Leclerc (116 Punkte zurück) und der eigene Teamkollege Sergio Perez (125 Punkte Rückstand) einholen.

So wird Verstappen in Singapur Weltmeister

ran gibt einen Überblick über die Szenarien, die eintreten müssten, damit Verstappen schon im 17. von 22 Rennen Weltmeister werden kann.

Max Verstappen holt sich in Singapur seinen zweiten WM-Titel, ...

... wenn er gewinnt und im Rennen die schnellste Rennrunde fährt, Leclerc bestenfalls Achter wird und Perez maximal auf Platz vier ins Ziel kommt.

... wenn er gewinnt, ohne die schnellste Rennrunde zu fahren, Leclerc höchstens Neunter wird und Perez bestenfalls auf Platz vier ins Ziel kommt, ohne die schnellste Rennrunde hinzulegen.

... wenn er gewinnt, ohne die schnellste Rennrunde zu fahren, Leclerc maximal Neunter wird und Perez mit der schnellsten Rennrunde nicht besser als Fünfter wird.

Sollte Verstappen nicht gewinnen, ist die Titelentscheidung definitiv vertagt, und er könnte sich seinen Wunsch erfüllen, in Japan Weltmeister zu werden.

