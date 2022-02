Hamburg (SID) - Der Traditionsrennstall McLaren präsentiert sich bei den Testfahrten für die neue Formel 1 Saison weiter in Frühform. Am Donnerstag legte Daniel Ricciardo in 1:20,355 Minuten am Vormittag zunächst die Bestzeit hin, zudem drehte der Australier starke 65 Runden. Am Mittwoch war bereits Ricciardos Teamkollege Lando Norris (1:19,568) der Schnellste auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.

Rekordchampion Lewis Hamilton ließ es als Neunter von zehn Fahrern mit seinen 1:22,562 Minuten und 40 Runden eher entspannt angehen. Mick Schumacher wurde nach 1:21,949 Minuten Sechster und drehte in seinem Haas immerhin 66 Runden, mit denen er wichtige Daten zur Verbesserung des neuen Wagens sammelte. Sebastian Vettel sollte am Nachmittag den Aston Martin von Lance Stroll übernehmen.

Die Zeiten bei den bis Freitag angesetzten ersten Testfahrten haben noch wenig Aussagekraft. Die Teams probieren mit den komplett neuen Autos viel aus, zudem ist unklar, wer mit wie viel Benzin unterwegs war, wer welches Test-Programm absolvierte.

Die Formel 1 geht in diesem Jahr mit komplett neuen Autos an den Start, die Aerodynamik-Richtlinien haben sich gravierend verändert - dadurch soll auf der Strecke mehr Spannung entstehen, mehr echte Rad-an-Rad-Duelle sollen möglich sein. Die große Hoffnung: Die Vormachtstellung von Red Bull mit Weltmeister Max Verstappen und Mercedes mit Hamilton wird beendet, auch kleinere Teams haben Chancen auf Siege. Zumal die Mittel der Rennställe angeglichen wurden, 2022 ist bereits das zweite Jahr unter der neuen Budgetobergrenze.

Nach den Testfahrten in Barcelona üben Verstappen und Co. auch noch einmal in Bahrain (10. bis 12. März), ehe dort auf der Wüstenstrecke am Persischen Golf die Saison startet (20. März).