München - Die Formel 1-Saison neigt sich dem Ende zu. Sieben Rennen stehen noch auf dem Programm. An diesem Wochenende gastieren Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. in Istanbul.

Wieder Wetterchaos in der Türkei?

Im letzten Jahr sprang der "Istanbul Park Circuit" als Ersatzrennen ein. Damals sorgte ein Qualifying im Regen für die erste Pole-Position von Lance Stroll. In einen Sieg konnte der junge Kanadier Startplatz Nummer eins nicht ummünzen und wurde nur Neunter. Lewis Hamilton gewann das Rennen und gleichzeitig seinen siebten WM-Titel.

In dieser Saison gab es schon einige Rennen, die wegen Regen einen überraschenden Verlauf nahmen. In Belgien konnten nur zwei Runden gefahren werden, in Russland sorgte ein Wolkenbruch kurz vor Ende des Rennens für Chaos. Wie sieht also die Prognose für das Wochenende in der Türkei aus?

Die Vorhersage ist wechselhaft, ein Wochenende voller Regen, wie in Belgien, wird es nicht geben. Den ein oder anderen Schauer könnte es jedoch geben. Ob dieser dann während des Qualifyings oder des Rennens für Durcheinander sorgt, kann noch nicht präzise gesagt werden.

Mercedes klar im Vorteil

Die ersten Trainingszeiten, sowie das generelle Streckenlayout lassen darauf schließen, dass Mercedes als Favorit in das Rennen gehen sollte. Für Red Bull und Max Verstappen geht es, wie schon in Monza und Russland, darum den Schaden gering zu halten.

Lewis Hamilton wird definitiv zehn Plätze strafversetzt, da er einige Komponenten seines Motors austauschte. Er dürfte sich am Sonntag also ein wenig durch das Feld kämpfen dürfen. Eine Sache, die dem Mercedes in den letzten Jahren immer wieder schwer fiel. Sollte Hamilton gewinnen, ürde er seinen dritten Sieg in der Türkei feiern und damit mit Rekordsieger Felipe Massa gleichziehen. Der Brasilianer gewann das Rennen zwischen 2006 und 2008 dreimal in Folge.

Wieder könnte es vor allem auf Valtteri Bottas und Sergio Perez ankommen. Schaffen es beide ihren Teamkollegen zu unterstützen und taktische Spielchen ihrer Teams zu ermöglichen? Und kann McLaren den beiden großen Topfavoriten vielleicht wieder in die Suppe spucken. Der britische Rennstall zeigt sich in den letzten Wochen und Monaten sehr stark.

Der WM-Kampf spitzt sich zu. Jedes Rennen, jeder Boxenstopp kann für den weiteren Verlauf der Saison entscheidend sein. Der Druck auf Lewis Hamilton und Max Verstappen wächst. Der siebenmalige Weltmeister geht mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung ins Rennen. Der Grand-Prix der Türkei verspricht ein spannendes Rennen zu werden.

