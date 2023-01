James Vowles wurde am Freitag als neuer Teamchef von Williams verkündet und beendete damit eine lange und erfolgreiche Karriere bei Mercedes. Dort lieferte der Brite als Chefstratege einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Teams.

Für das Formel-1-Team ist sein Wechsel ein Verlust. Doch wie sich herausstellt, hat Mercedes bereits Mitte 2022 damit begonnen, Vowles Aufgaben umzuverteilen.

So wurde er von der direkten Beteiligung an Strategieentscheidungen sukzessive abzogen und man gab ihm neue Aufgaben in Bereichen wie dem Nachwuchsfahrerprogramm und den Verträgen. In Bezug auf die Mercedes-Strategie nahm Vowles bei den Rennen folglich nicht mehr als nur eine beobachtende Rolle ein.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag bestätigte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dass man bereits auf eine Trennung hingearbeitet habe: "Es gibt keine Lücke, weil wir seit vielen Jahren über die Nachfolgeplanung in diesem Bereich diskutiert haben."

"Wir haben uns sehr auf James' Sichtbarkeit verlassen, und wir haben vor ein paar Jahren einen Schwerpunkt darauf gelegt, wie es weitergehen würde, wenn er sich eines Tages entscheiden sollte, etwas anderes zu machen, sei es innerhalb oder außerhalb von Mercedes. James war sehr gut darin, das vorzubereiten."

Mercedes: "Es ist keine Schwachstelle entstanden"

So sei man auch ohne ihn gut aufgestellt: "Wir haben ein extrem talentiertes Team von Strategen. Wir haben neun Leute, einige sehr erfahrene, die nicht immer an vorderster Front stehen, und einige, die innerhalb der Organisation gewachsen sind."

"Sie haben das Flugzeug in den vergangenen sechs Monaten allein geflogen, und davor schon unter der Aufsicht von James. Ich fühle mich also sehr wohl mit der Struktur, die wir in Zukunft haben werden. Und es ist ja nicht so, dass plötzlich eine große Schwachstelle entstanden wäre", hält der Mercedes-Teamchef fest.

Da das Strategieteam bereits gut eingespielt ist, wird erwartet, dass Mercedes Vowles' andere Arbeitsbereiche in Brackley einfach auf andere Personen verteilen wird.

Hamilton gratuliert Vowles zu seinem neuen Job

Lewis Hamilton hat laut Wolff ermutigendes Worte für seinen langjährigen Strategiechef gefunden, nachdem dessen Weggang offiziell gemacht wurde. "Ich habe ihm diese Woche gesagt, dass das passieren wird", verrät Wolff. "Und es geht ihm absolut gut. Die Arbeit mit James hat ihm immer viel Freude bereitet."

"Das Brainstorming am Sonntagmorgen, das hat mit James immer viel Spaß gemacht. Ich glaube, seine erste Reaktion war: 'Das ist erstaunlich für James.' Ich denke, das ist vielleicht der wichtigste Satz." Und auch Vowles selbst bestätigt, dass Hamilton positiv auf die Nachricht seines Wechsel zu Williams reagiert habe.

"Ich habe ihn angerufen, und das waren die ersten Worte, die aus seinem Mund kamen. Er hat mich nicht beleidigt oder mir gesagt, dass er enttäuscht ist. Das Gegenteil ist der Fall. Ich würde sogar sagen, dass ich bei Mercedes das Glück hatte, dass so gut wie jeder, mit dem ich sprach, unglaublich glücklich war."