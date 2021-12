Köln (SID) - Die Formel 1 und ihre Fahrer haben sich angesichts der Bedrohungen der Corona-Pandemie dem weltweiten Impfappell angeschlossen und per Videobotschaft zum lebensrettenden Pieks aufgerufen. In einem knapp einminütigen Film ermutigen Lewis Hamilton, Max Verstappen und Co. Unentschlossene, sich schnellstens impfen zu lassen.

"Wir finden den Weg zu Dingen zurück, die wir lieben. Aber COVID ist nicht verschwunden", sagte der siebenmalige Weltmeister Hamilton in dem Clip, der am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi veröffentlicht wurde. Sein Kontrahent Verstappen appellierte: "Bitte leistet euren kleinen Beitrag."

Formel-1-Boss Stefano Domenicali stellte klar: "Vakzine und Booster sind der Weg aus der Pandemie. Ich hatte beides und bitte jeden, das gleiche zu tun. Die Formel 1 zieht weiter, und wir bitten alle, ihren Teil beizutragen."