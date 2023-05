Wegen starker Regenfälle konnte der Große Preis von Imola am vergangenen Wochenende nicht stattfinden. Nun steht aber bereits der nächste Grand Prix vor der Tür: Am Wochenende ist die Formel 1 in Monte Carlo zu Gast. Gefahren wird auf dem spektakulären Circuit de Monaco.

Als Sieger aus dem Vorjahr wird Sergio Perez an den Start gehen. Der Fahrer von Red Bull Racing konnte sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal den Monaco-Grand-Prix sichern. Perez gewann vor Carlos Sainz im Ferrari, Weltmeister Max Verstappen – der 2021 in Monaco den Sieg für sich behauptete - landete ebenfalls auf dem Podest.

Und wer kann sich dieses Jahr den Grand Prix von Monte Carlo sichern? Eine Tendenz ist eventuell bereits am Freitag zu sehen, wenn mit den freien Trainings gestartet wird.

Formel 1 live: Wann finden die freien Trainings, das Qualifying und das Rennen in Monaco statt?

Formel 1 in Monaco live: Runden, Streckenlänge, bisherige Sieger - Infos zum GP in Monte Carlo

Streckentyp: Stadtkurs

Rundenzahl: 78

Streckenlänge: 3,340 Kilometer

Austragungsort seit: 1950

Rekordsieger: Ayrton Senna (6), Graham Hill und Michael Schumacher (jeweils 5)

Formel 1 in Monte Carlo live: Werden die Sessions und das Rennen im Free-TV übertragen?

Nein, es wird keine Übertragung im Free-TV geben. Während in der vergangenen Saison immerhin noch vier Grand Prix im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL liefen, begleitet der Sender dieses Jahr nicht mehr die Königsklasse des Motorsports.

Formel 1 live: Wer überträgt den Großen Preis von Monte Carlo im Pay-TV und Livestream?

Im Pay-TV ist Sky für die Übertragung zuständig. Der Sender überträgt im TV und Livestream. Den Livestream findet ihr bei WOW und in der Sky-Go-App, dem Streamingdienst des Senders. Die Angebote sind allerdings kostenpflichtig.

Das Formel-1-Rennen in Monaco live: Wo gibt's einen Liveticker?

Mit den Liveticker von ran bleibt ihr stets auf dem Laufenden - vom ersten freien Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag.

Formel 1 live: Der Große Preis von Monte Carlo im TV und Livestream - Highlights zum Rennen

Falls ihr das Rennen nicht verfolgen könnt, euch die wichtigsten Szenen aber ansehen wollt, findet ihr diese sowohl bei Sky als auch bei Sport1.