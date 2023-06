Red-Bull-Pilot Sergio Perez (33) hat den Formel-1-Medientag vor dem Großen Preis von Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) aus gesundheitlichen Gründen verpasst. "Checo hat sich gestern Abend unwohl gefühlt und ruht sich heute aus, um für das Rennen am Wochenende in bestmöglicher Verfassung zu sein", teilte der Weltmeister-Rennstall mit.

Perez ist nach acht Saisonrennen Zweiter der Fahrerwertung mit 69 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen. In Spielberg geht es bereits am Freitag um die Startplätze für den Grand Prix am Sonntag, am Samstag finden die Qualifikation für den Sprint und anschließend das Kurzrennen statt.