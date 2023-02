Wie das Magazin "Auto Motor und Sport" berichtet, erwägt Red Bull Racing wohl den Verkauf von seinem Juniorteam Alpha Tauri. Der Rennstall kostet dem österreichischen Konzern demnach schlicht zu viel Geld.

In der Saison 2022 hatte Alpha Tauri in der Konstrukteurswertung nur den neunten von zehn Plätzen belegt, die Piloten Pierre Gasly und Yuki Tsunoda belegten in der Fahrerwertung nur die Plätze 14 und 17.

Mintzlaff zwischen zwei Optionen

Oliver Mintzlaff, der vor kurzem die Leitung der Sportabteilung des Getränkekonzerns übernommen hat, soll zwei Szenarien gegeneinander abwägen.

Option eins soll der Verkauf des Rennstalls sein. Angeblich haben bereits mehrere potenzielle Abnehmer ihr Interesse bei der FIA hinterlegt. Es handelt sich dabei wohl um Andretti Autosport, HightechGP und Mumbai Racing.

Die zweite Option ist ein Umzug von Alpha Tauri von Italien nach Großbritannien. Dort ist mit Red Bull Racing bereits der "große Bruder" beheimatet.

Einsparungen durch bessere Zusammenarbeit

Ein Standortwechsel würde dem Red-Bull-Konzern Einsparungen erlauben, da die Zusammenarbeit beider Teams besser abgestimmt werden könnte.

Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher hält aber beide Szenarien für unwahrscheinlich.

Der 47-Jährige sagte im Interview mit "Sky", der ehemalige Konzern-Chef Dietrich Mateschitz habe vor seinem Tod festgelegt, Alpha Tauri nicht zu verkaufen, da der Wert der Formel-1-Rennställe aktuell massiv steige.

Auch der Umzug des Rennstalls ist für den Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher unrealistisch: "Zum jetzigen Zeitpunkt macht ein Umzug überhaupt keinen Sinn. Das kostet viel zu viel Geld."

Marko will Gerüchte nicht kommentieren

Trotzdem mache die intensivere Nutzung der Synergien zwischen Red Bull Racing und Alpha Tauri Sinn.

Helmut Marko, Motorsport-Berater des Red-Bull-Konzerns, wollte gegenüber "Sky" die Gerüchte um Alpha Tauri nicht kommentieren.