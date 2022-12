Bereits im Herbst bestätigte die Formel 1, dass es in der Saison 2023 sechs Sprintrennen geben wird. Am Mittwoch wurden nun auch die Austragungsorte offiziell bestätigt. Stattfinden werden die Sprints in Baku, Spielberg, Spa, Losail, Austin und Sao Paulo.

Damit wurde die Liste bestätigt, über die die englischsprachige Ausgabe von 'Motorsport.com' bereits im November berichtet hatte. Im Vergleich zu 2022 sind Österreich und Brasilien also erneut mit dabei, raus ist dagegen Imola.

Bei der Auswahl der Strecken ging es der Formel 1 vor allem um eine möglichst gute Show für die Zuschauer. Der damalige Formel-1-Sportchef Ross Brawn war mit dem jüngsten Sprint in Brasilien im November zum Beispiel sehr zufrieden.

Was bei der Auswahl eine Rolle spielte

"Ich denke, die Strecke hat geholfen. Es zeigt, wie sensibel wir die richtige Art von Rennen für das nächste Jahr auswählen müssen", sagte er damals und verriet: "Wir haben eine Liste von Strecken, die unserer Meinung nach für den Sprint geeignet sind."

"Brasilien steht ganz oben, eine Strecke wie Monaco steht ganz unten", so Brawn, der erklärte: "Wir wollen eine gute Verteilung der Rennen während des Jahres haben und die richtigen Orte dafür finden. Aber die Art der Strecke, auf der wir fahren, hat eine hohe Priorität."

Die Sprints werden in der Formel 1 seit der Saison 2021 bei ausgewählten Grands Prix ausgetragen. Gab es seitdem bislang jeweils drei Sprintrennen pro Jahr, wird diese Anzahl in der kommenden Saison auf sechs verdoppelt.

Sprint in Zukunft komplett eigenständig?

An den wichtigsten Regeln wird sich dagegen nichts ändern. Obwohl es zuletzt Diskussionen darüber gab, den Sprint in Zukunft vom Hauptrennen zu lösen, ist für 2023 geplant, dass er weiter über die Startaufstellung für den Sonntag entscheiden wird.

"Wir haben bereits eine fantastische Grundlage", sagte Ross Brawn kürzlich dazu und erklärte: "Wir sollten also sehr vorsichtig damit sein, etwas zu ändern. Und ich glaube nicht, dass wir zu einem dramatisch anderen Format übergehen sollten."

So wird es auch 2023 wieder Punkte für die ersten acht Fahrer im Sprint nach dem Punkteschlüssel 8-7-6-5-4-3-2-1 geben. Diese Punkte werden sowohl auf die Fahrer- als auch auf die Konstrukteurswertung angerechnet.

"Rekordsieger" bei den Formel-1-Sprints ist übrigens Max Verstappen mit drei Siegen. Zweimal hatte Valtteri Bottas die Nase vorne, beim bislang letzten Sprint in Brasilien 2022 feierte George Russell seinen ersten Erfolg.