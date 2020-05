Mexiko-Stadt - Auf dem Gelände des Formel-1-Kurses in Mexiko soll ein Krankenhaus für Patienten mit milden Corona-Symptomen entstehen.

"Das ermöglicht uns, mehr Betten zur Verfügung zu haben für Menschen, die zwar zunächst nur erste Symptome aufweisen, aber ärztliche Hilfe benötigen", erklärte in einem Videobeitrag Zoe Robledo, Direktor der Sicherheitsbehörde IMSS, einer der wichtigsten Gesundheitsbehörden des Landes.

Das Hermanos Rodriguez Autodrome im Osten der Metropole Mexiko-Stadt, ist Schauplatz des Großen Preises von Mexiko. Das Rennen steht derzeit als drittletztes Saisonrennen am 1. November im Kalender. Derzeit ruht die Königsklasse allerdings wegen der Corona-Pandemie. Der Saisonstart ist aktuell am 5. Juli in Österreich vor leeren Rängen geplant. 15 bis 18 Rennen sollen noch durchgeführt werden.

In Mexiko waren bis zum Montag mehr als 23.000 Menschen an COVID-19 erkrankt, über 2100 von ihnen starben. Mexikos Regierung rechnet für Mitte der Woche mit dem Höhepunkt der Pandemie im Land.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.