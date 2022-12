Max Verstappen ist von den zehn Teamchefs der Formel 1 zum besten Fahrer der Saison 2022 gekürt worden. In einer Umfrage auf 'formula1.com' durfte jeder der Teamchefs seine persönliche Top 10 aufstellen und dabei Punkte nach dem Formel-1-System vergeben: also 25 für den Sieger, 18 für Platz zwei und immer so weiter bis zu einem Punkt für den zehntbesten Fahrer.

Und wie in der echten Saison dominierte der Weltmeister das Geschehen nach Belieben. Max Verstappen bekam 207 von 250 möglichen Punkten und wurde damit mit Abstand auf Platz eins gewählt. Hinter dem Niederländer landete Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der 144 Punkte auf sich vereinen konnte.

Den dritten Platz auf dem Podium belegte Mercedes-Pilot George Russell, der in der echten Saison Platz vier hinter Sergio Perez belegt hatte. Dieser wurde von den Teamchefs jedoch nur auf Position fünf gewählt, hinter Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere keinen einzigen Saisonsieg eingefahren hatte.

Der erste Pilot, der nicht aus den Topteams kommt, war McLarens Lando Norris, der vor Carlos Sainz (Ferrari) auf Platz sechs gewählt wurde. Und auch Sebastian Vettel schaffte in seinem letzten Formel-1-Jahr den Sprung in die Top 10: Der Aston-Martin-Fahrer wurde hinter Fernando Alonso (Alpine) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Zehnter.

Die Top 10 in der Übersicht:

(Vergleich zum Vorjahr in Klammern)

1. Max Verstappen - 207 Punkte (=)

2. Charles Leclerc - 144 (+4)

3. George Russell - 127 (+5)

4. Lewis Hamilton - 100 (-2)

5. Sergio Perez - 91 (Neu in den Top 10)

6. Lando Norris - 81 (-3)

7. Carlos Sainz - 68 (-3)

8. Fernando Alonso - 67 (-3)

9. Valtteri Bottas - 29 (=)

10. Sebastian Vettel - 24 (Neu in den Top 10)

Verstappen hat die Umfrage unter den Teamchefs damit zum zweiten Mal in Folge gewonnen, nachdem zuvor Lewis Hamilton jahrelang die Nase vorne hatte. Beide Fahrer hatten seit 2016 immer die ersten beiden Plätze belegt, in diesem Jahr ist der Brite aber nur auf Position vier zu finden, während Leclerc nun unter die ersten Zwei gerutscht ist.

Lando Norris war im Vorjahr auf Platz drei gelandet, rutschte 2022 aber wie die beiden Spanier Carlos Sainz und Fernando Alonso um zwei Positionen ab. Großer Gewinner ist George Russell, der sich gleich um fünf Positionen verbessern konnte. Sergio Perez und Sebastian Vettel waren im Vorjahr nicht unter den Top 10 zu finden.

Dafür sind zwei Fahrer rausgefallen, die 2021 noch drin waren: Das ist zum einen Pierre Gasly (AlphaTauri), der im Vorjahr noch auf Platz sieben gewählt wurde, und zum anderen Alpine-Pilot Esteban Ocon, der die Top 10 damals abgerundet hatte.

In diesem Jahr beteiligte sich auch Ferrari an der Abstimmung, nachdem man in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen hatte.

Die beteiligten Teamchefs waren: Christian Horner (Red Bull), Mattia Binotto (Ferrari), Toto Wolff (Mercedes), Otmar Szafnauer (Alpine), Andreas Seidl (McLaren), Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Mike Krack (Aston Martin), Günther Steiner (Haas), Franz Tost (AlphaTauri) und Jost Capito (Williams).

Verstappen wurde übrigens auch in unserer Notenvergabe auf Motorsport-Total.com der Fahrer des Jahres. Auch dort setzte sich der Niederländer am Ende deutlich gegen Charles Leclerc durch. Die Noten werden nach jedem Rennen von der Redaktion, Experte Marc Surer und den Lesern vergeben.