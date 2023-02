Hamburg (SID) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) konnte zu Beginn des zweiten Testtages vor der neuen Formel-1-Saison das Tempo an der Spitze nicht mitgehen. Der Mercedes-Star landete in Bahrain in seinem W14 in 1:33,954 Minuten lediglich auf Rang acht und hatte dabei deutlichen Rückstand (+1,468 Sekunden) auf den zunächst Schnellsten, Carlos Sainz im Ferrari. Der Spanier legte 1:32,486 Minuten vor und war damit deutlich schneller als Weltmeister Max Verstappen, der am Donnerstag im Red Bull die Tagesbestzeit (1:32,837) hingelegt hatte.

Hinter Sainz landeten Logan Sargeant (Williams/+0,063) und Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Aston Martin/+0,483) auf den Plätzen zwei und drei. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) und Verstappen (Niederlande) sollten erst nach der Mittagspause in ihre Autos steigen.

Noch bis Samstag testen die Rennställe vor der Rekordsaison mit 23 Grands Prix auf dem Wüstenkurs Bahrain International Circuit ihre neuen Autos. Die Zeiten lassen allerdings nur bedingt Rückschlüsse zu, weil niemand genau weiß, welche Programme die Konkurrenten abspulen. Die Saison beginnt nächste Woche ebenfalls in Bahrain (5. März).