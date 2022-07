Silverstone - Regen, Sonne, Regen, Sonne - das berühmt-berüchtigte englische Wetter hat das 1. freie Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16.00 Uhr) durcheinandergewirbelt.

Die Hälfte des Feldes um Lokalmatador Lewis Hamilton (Mercedes) fuhr keine gezeitete Runde auf der Traditionsstrecke in Silverstone - darunter auch Weltmeister Max Verstappen (Red Bull).

400.000 Fans in Silverstone erwartet

Schnellster bei den wechselnden Bedingungen war Valtteri Bottas im Alfa Romeo (1:42,249 Minuten) vor Hamilton (+0,532), der sich während der Wartezeiten zwischenzeitlich an die Boxenmauer stellte und den Fans zu winkte. Schon am Freitag waren die Tribünen gut gefüllt, am Wochenende werden zum Formel-1-Klassiker insgesamt 400.000 Zuschauer erwartet.

Dritter wurde Carlos Sainz (Ferrari) mit gut sieben Zehntelsekunden Rückstand, Mick Schumacher landete auf Platz fünf (+1,646).

